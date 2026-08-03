Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Nevşehir Kültür Yolu Festivali'nin ikinci gününde sahne alan Poizi, Göreme Festival Alanı'nı dolduran hayranlarına enerjisi yüksek bir konser akşamı yaşattı.

NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir Kültür Yolu Festivali kapsamında sahne alan Poizi'nin sevilen şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ederken, konser boyunca duygu dolu ve samimi anlar da yaşandı.

Poizi, konsere 'Perde', 'Kimseler Duymasın', '5 Nisan' ve 'Uyuyamadın Dimi' ile başladı. Hayranları, şarkıları sanatçıyla birlikte seslendirerek geceye ortak oldu. Konser boyunca sahnedeki enerjisi ve izleyiciyle kurduğu sıcak iletişim büyük beğeni topladı.

Konserin dikkat çeken anlarından biri, Poizi'nin sahneden gerçekleştirdiği telefon görüşmesiyle yaşandı. Festival alanında bulunan bir dinleyicisinin, ayrıldığı kişiyle yeniden konuşmasını sağlayan sanatçı, telefon görüşmesine dahil olarak ikilinin barışmasına aracılık etti. Poizi'nin bu samimi yaklaşımı yoğun alkış aldı.

Gecenin bir diğer öne çıkan detayı ise Poizi'nin hayranlarından gelen pankartı sahnede imzalaması oldu. Sanatçının bu sürprizi, dinleyicilerin tezahüratlarıyla karşılandı.

Sanatçının şarkılarının hep bir ağızdan söylendiği konser, Nevşehir Kültür Yolu Festivali'nin ikinci gününde yoğun ilgi görürken; Göreme Festival Alanı müzik ve festival coşkusunun buluştuğu bir geceye ev sahipliği yaptı.