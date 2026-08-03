Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle sahnelere bir süre ara veren Murat Dalkılıç, yaz sezonuna hızlı bir dönüş yaptı. Başarılı sanatçı, arka arkaya verdiği konserlerle yazın en yoğun sahne programına sahip isimlerinden biri olarak dikkat çekiyor.

İSTANBUL (İGFA) - Hafta sonu Ankara ve Çeşme'de konser veren Murat Dalkılıç, güçlü sahne performansının yanı sıra fit görüntüsüyle de beğeni topladı. Sanatçının konserlerden paylaşılan fotoğraf ve videoları sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Öte yandan Murat Dalkılıç'ın kış sezonu için bir içecek firması ve bir erkek giyim markasıyla reklam filmi görüşmeleri yaptığı konuşuluyor. Yeni projeleri öncesinde sıkı bir diyet ve spor programı uygulayan Murat Dalkılıç'ın formunu korumak için yoğun bir çalışma temposu içinde olduğu da öğrenildi.

Sahnelere güçlü bir dönüş yapan ünlü şarkıcının, yaz boyunca konser maratonuna hız kesmeden devam edeceği belirtiliyor.

https://www.youtube.com/shorts/9DJZVtHANBY?feature=share

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