Hit şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Gülden, yeni müzik projesi 'Gülden'e Geldik' programının son bölümünde Zehra'yı ağırladı.

İSTANBUL (İGFA) - Programda üç düete imza atan ikili, Gülden'in bu projeye özel yazdığı yeni şarkısı 'Gel de Söndür'ü ilk kez seslendirdi. Şarkı, yayınlanmasının ardından sosyal medyada çok sayıda beğeni ve paylaşım aldı.

'Kül Rengi' İlk Kez Yayında

Zehra, sözü ve müziği kendisine ait yeni şarkısı 'Kül Rengi'ni ilk kez bu programda seslendirdi. Gülden ile birlikte ayrıca Gülden imzalı 'Soğuk Odalar'ı da düet yapan Zehra, kendine özgü yorumuyla performansıyla beğeni topladı.