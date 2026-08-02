Ganita Akşamları etkinlikleri kapsamında Karadeniz müziğinin sevilen sanatçısı Taner Eyüpoğlu'nun konserine katılan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 'Şehrimizin değerlerini sizlerle birlikte Ganita Akşamları'nda buluşturuyoruz' dedi.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ganita Akşamları etkinlikleri kapsamında sahne alan Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Taner Eyüpoğlu'nun konserine katıldı. Ganita Sahili'ni dolduran binlerce vatandaş, müzik dolu gecede Karadeniz ezgileriyle unutulmaz anlar yaşadı. Başkan Genç, Ganita Akşamları'nın şehrin kültürel hafızasını yaşatan önemli bir organizasyon olduğunu belirterek, 'Şehrimizin değerlerini sizlerle birlikte Ganita Akşamları'nda buluşturuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Karadeniz'in folklorünü sesiyle ve yorumuyla yaşatan çok kıymetli sanatçımız Taner Eyüpoğlu'na sizler adına gönülden teşekkür ediyorum. Ağzına, yüreğine sağlık. Sanatçılarımız bizim duygularımızı hem bize yeniden yaşatıyor hem de gelecek nesillere aktarıyor. Dün akşam da değerli sanatçımız Şeref Kara ağabeyimiz aramızdaydı. Bu güzel programlar Ganita'ya renk katıyor, Trabzon'a değer katıyor. Ağustos ayı boyunca birbirinden değerli sanatçılarımızla sizlerle buluşmaya devam edeceğiz. Sizlerin mutluluğu için çalışıyor, bu güzel atmosferi daha da geliştirmek adına gayret gösteriyoruz' ifadelerini kullandı.

BAŞKAN GENÇ'TEN GENÇ YETENEĞE ANLAMLI JEST

Taner Eyüpoğlu'na sosyal medya üzerinden ulaşarak sahneye çıkma isteğini ileten Bahçeşehir Üniversitesi Konservatuvarı mezunu genç sanatçı Gamze Nur Karabulut'a, Eyüboğlu vatandaşların da onayını alarak sahnede bir eser seslendirme fırsatı verdi. Performansıyla izleyicilerden büyük alkış alan genç sanatçı, dinleyicilerden tam not aldı. Sahnedeki başarısını takdir eden Başkan Genç de Karabulut'u tebrik ederek, Ganita Akşamları kapsamında ilerleyen günlerde bir akşam kendi konseriyle sahne almasını istedi.