Van Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı topluluklarından Akşam Sefası Topluluğu, Yaz Konserleri kapsamında Edremit Sahili Kent Meydanı'nda halka açık konser verdi. İlgi gören konserde, Türk sanat müziğinin seçkin eserlerinin yanı sıra Van'ın kültürel hafızasında önemli yer tutan şarkılardan da örnekler seslendirildi.

BALIKESİR (İGFA) - Edremit Sahili Kent Meydanı'nda düzenlenen konsere vatandaşlar ilgi gösterdi. Akşam Sefası Topluluğu, Türk sanat müziğinin sevilen eserlerini seslendirerek müzikseverlere keyifli bir akşam yaşattı.

Konserde ayrıca Van konulu beste yarışmasında 243 eser arasında dereceye girerek seçilen üç eser, Van Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Konservatuvarı sanatçıları tarafından seslendirildi. Van şarkıları bölümünde; Güftesi Hasan Cemil Şensever'e, bestesi Faruk Şahin' ait 'Edremit'ten Bir Gün Van'a Giderken' adlı eser, Van Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Müdürü Erdem Çurku tarafından seslendirildi.

Gecenin dikkat çeken eserlerinden biri de Bestesi Engin Çır'a Güftesi Sevinç Atan'a ait bir Van Sevdasıdır' adlı eseri Solist: Sıla Ergöl seslendirildi. Konserde Bestesi ve Güftesi Ferhat Sarmusak'iye ait Van şarkısı 'Kokun Gelir Elvan Elvan' adlı eseri solist Ezmir Memo Berge seslendirdi. Konserin sonunda ise 'Gülü Astım Duvara', 'Menşure Hanım' ve 'Vanlıyam Şanlıyam' türküleri seslendirildi. Meydanı dolduran vatandaşlar eserlere hep birlikte eşlik ederek konserin coşkusuna ortak oldu.

Türk sanat müziği eserleri ile Van'ın özgün müzik kültürünün buluştuğu gece, sanatseverlerin beğenisini kazanırken, Edremit Sahili Kent Meydanı'nda renkli ve keyifli görüntüler yaşandı.

Etkinliğin çok güzel geçtiğini söyleyen Dilara Sayar isimli vatandaş, 'Van Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği bu müzikal akşam çok güzel geçti. Müzisyenlerimize ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz' dedi.

Bu tür etkinliklerin anlamlı olduğunu belirten vatandaşlardan Bahattin Parlak da etkinlikte emeği geçen Van Büyükşehir Belediyesi konservatuvarı başta olmak üzere herkese teşekkür etti.

Van Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Akşam Sefası Topluluğu'nun Yaz Konserleri, kentin farklı noktalarında sanat ve müziği vatandaşlarla buluşturmaya devam edecek.