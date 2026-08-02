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Gülben Ergen, fit fiziği, bronz teni ve dillerden düşmeyen şarkılarıyla müzik dolu, unutulmaz bir geceye imza attı.

Kırmızı ve sade elbisesiyle beğeni toplayan Ergen, sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi. Enerjisi ve güçlü sahne performansıyla izleyiciyi coşturan sanatçı, gece boyunca alkışlarla karşılandı.

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, Lucky's Club'ın 5. yıl kutlamaları kapsamında Kuşadası'nda sahne aldı. Kırmızı ve sade elbisesi ile büyüleyen Gülben Ergen, muhteşem bir konser verdi.

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