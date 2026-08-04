BKM organizasyonuyla önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahneye çıkan Türk pop müziğinin en özel kadın şarkı yazarı ve yorumcularından Melike Şahin, binlerce müzikseverle buluştu. Sahnelere vereceği kısa bir mola öncesi sanatçı, 13 Ağustos'ta son kez Harbiye'de olacak.

İSTANBUL (İGFA) - Güçlü sesi, sahnedeki enerjisi ve seyircisiyle kurduğu eşsiz bağla Harbiye'yi bir kez daha büyüleyen Melike Şahin, 'Merhem' ve 'AKKOR' albümlerinden sevilen şarkılarından oluşan repertuvarıyla dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı. Binlerce müziksever, sanatçının dillerden düşmeyen şarkılarına gece boyunca hep bir ağızdan eşlik etti.

Melike Şahin'in sahne kostümlerini Salih Balta hazırladı. Geceyi izleyenler arasında Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Hazal Kaya, Melikşah Altuntaş ve Cenk Tosun da yer aldı.

Konser sırasında duygularını dinleyicileriyle paylaşan Melike Şahin, 'Çok şanslıyım iki haftadır üst üste haftaya Harbiye'de başlıyorum. Sondan ikinci konserim bu, 13'ünde de Harbiye'de olacağım sonrasında izne ayrılacağım. Resmen iki canlı oldum gördüğünüz gibi. Bu akşam sizi bir yolculuğa çıkaracağım ilk yarıda biraz hüzünleneceğiz ama ikinci yarıda eğlenip eve çok mutlu döneceksiniz hiç şüpheniz olmasın' sözleriyle Harbiye'de bulunmanın kendisi için taşıdığı anlamı anlattı.

Anne olmadan önce vereceği son konserlerin ilkini tamamlayan Melike Şahin, 13 Ağustos'ta bir kez daha Harbiye sahnesine çıkacak.

Sanatçı, bu özel konserin ardından bir süre sahne çalışmalarına ara verecek.