Mardin’in Ömerli ilçesinde 1987 yılında PKK terör örgütü tarafından şehit edilen 16’sı çocuk 30 vatandaş için kabirleri başında anma programı düzenledi.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Programa katılan Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, şehitlerin aileleriyle yakından ilgilendi. Vali Akkoyun ve beraberindekiler daha sonra şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Okunan Kur’an-ı Kerim tilavetinden sonra İl Müftüsü Dr. Enver Türkmen tarafından dua yapıldı.

Burada basın mensuplarına açıklama yapan Vali Akkoyun, 16’sı çocuk ve 6’sı kadın 30 masum vatandaşın 37 yıl önce şehit edildiğini hatırlattı.

Vali Akkoyun; “37 yıl önce bölücü terör örgütü PKK tarafından köyümüzde yapılan hain saldırı sonucu 16’sı çocuk ve 6’sı kadın olmak üzere 30 masum vatandaşımız şehit olmuştur. Bugün şehitlerimizin kabirlerini ziyaret ederek anma töreni gerçekleştiriyoruz. Hep birlikte Şehitlerimiz için dua ettik. Bu vesileyle bir kez daha yapılan bu hain saldırıyı lanetliyoruz. Rabbim her türlü bölücü faaliyetlere karşı birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Bizler bu topraklarda yaşayan tüm vatandaşlarımızla bir arada birlik ve beraberlik içerisinde omuz omuza verdiğimiz müddetçe Allah’ın izniyle hiçbir güç hiçbir bölücü terör örgütü hain emellerine ulaşamayacaktır. Buradan bir kez daha vatanımız için bayrağımız için ezanımız için canlarını feda eden aziz Şehitlerimize rahmet diliyoruz. Tüm Şehit ailelerimize şükranlarımızı iletiyoruz. Ebediyete irtihal eden gazilerimize rahmet, hayatta olan gazilerimize de aileleri ve sevdikleriyle birlikte sağlıklı, sıhhatli ömürler diliyoruz. Rabbim tüm şehitlerimizin makamını âli eylesin inşallah” ifadelerinde bulundu.

Anma programına ayrıca; Şehitleri aileleri, Ömerli Kaymakamı Kerem Türker, Vali Yardımcısı Hasan Kurt, Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altundağ, İl Jandarma Komutanı Yardımcısı Albay Mehmet Büyükalp, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Kandemir, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gaziler ve Terör Mağdurları Dernek Başkanı, Hatice Turan Kandemir, Kamu Kurum ve Kuruları Amirleri, Siyasi Parti Temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşları Yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.