Yaz aylarıyla beraber İnegöl’ün turizm alanlarına ziyaretçi akını başladı. Her bir köşesinde ayrı güzelliklerin misafirleri karşıladığı İnegöl; eşsiz doğası, Oylat Kaplıcaları, Oylat Mağarası, yaylaları, tesisleri, piknik ve kamp alanlarıyla benzersiz deneyimler sunuyor.

BURSA (İGFA) - Ülke ekonomisine sağladığı katkıyla sanayisi, bereketli topraklarının kokusunu taşıyan ürünleriyle tarımı tartışmasız bir değer olan İnegöl; sağlık, doğa ve gastronomi turizminde de son dönemde yapılan atılımlarla adından sıkça söz ettirmeye başladı. Bacasız sanayi olarak ifade edilen turizm alanında sahip olduğu değerlerle öne çıkan İnegöl’de, yaz aylarıyla beraber ziyaretçi akını da başladı.

İNEGÖL’ÜN TURİZM DEĞERLERİ

Gastronomide balkanların esintisini sunan tarihi köftecileri ve damaklarda bıraktığı lezzetle yöresel yemeklerin sunulduğu Gastro İnegöl Restoranı… Sağlık turizminde şifalı sularıyla Oylat Kaplıcaları… Doğa turizminde Türkiye’nin en uzun mağarası olma özelliği taşıyan Oylat Mağarası başta olmak üzere eşsiz yaylaları, ormanları, mesire alanları, kamp alanları, kanyonları… Tarih turizminde; asırlar öncesini günümüze taşıyan tarihi eserleri, önemli şahsiyetlerin türbeleri ve geçmişe ışık tutan müzeleri… Tüm bunların yanında adrenalin tutkunlarını kendine hayran bırakan Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM) İnegöl’de turizmin öne çıkan alanları olarak göz kamaştırıyor.

İNEGÖL HER YIL YÜZBİNLERCE TURİST AĞIRLIYOR

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, yaz aylarıyla beraber turizme yönelik ziyaretçilerin arttığı şehrin değerlerini tanıtarak İnegöl turizmini anlattı. Yaz mevsimiyle beraber şehirde hareketliliğin arttığını kaydeden Başkan Taban, “İnegöl iyi güçlü bir sanayi kenti, iyi bir tarım kenti ve aynı zamanda turizm alanında pek çok değeri içerisinde barındıran özel bir şehir. Bugün İnegöl’de sağlık turizmini, doğa turizmini, bahçelerden insanlara kendi ürünlerini toplama imkanı sunan tarım turizmini, tarih turizmini görmek mümkün. Bunun yanı sıra son dönemde İnegöl Köftemizi destekleyici gastronomi çalışmalarımızla özel bir mutfağımız da var. İnegöl’de tüm bu değerlerimizle her yıl yüzbinlerce turistin ağırlıyoruz. Özellikle Oylat’ın 4 mevsim yurt dışından dahi müdavimleri var. Çok kıymetli güzelliklerimiz var. İstiyoruz ki ülkemizin dört bir yanından misafirlerimiz gelip bu güzelliklere şahit olsun. Bu vesileyle bir kez daha tüm yurttaşlarımızı şehrimize davet ediyorum. Gelin bu doğal güzellikleri, şifalı sularımızı, gastronomi değerlerimizi, tarihi değerlerimizi, adrenalin dolu aktivitelerimizi birlikte yaşayıp güzel anılar biriktirelim” dedi.

ŞİFA VE HUZUR KAYNAĞI OYLAT

Şehrin değerlerinden de bahseden Başkan Taban, şöyle devam etti: “İnegöl’ün şifalı incisi Oylat Kaplıcaları; dertlere derman olan kaynak suyuyla birlikte yeşil örtüsü ve bol oksijeniyle de adeta bir terapi merkezi gibi. Gelenin havasına, suyuna, ormanlarına aşık olduğu bir yer. Oylat; çam, gürgen, meşe, kestane, ıhlamur, kavak, çınar ağaçları ile kuşburnu ve böğürtlen bitkilerinden meydana gelen ormanlarıyla ziyaretçilerine doyumsuz doğa güzellikleri ile huzur sunan bir yer. Oylat Kaplıcaları şifalı sularının yanında Oylat Vadisi ile yeşillikler içinde eşsiz doğa manzaralarına sahip. Oylat’ın içinde çevre köylülerin doğal ürünlerini sattığı, gelenlerin hatıra olarak alabileceği hediyelik eşyaların bulunduğu köy pazarı niteliğinde bir Pazarımız da mevcut. Oylat’ta konaklamak için de farklı tercihler yapabileceğiniz tesisler, oteller ve apartlar bulunuyor.”

3 MİLYON YILLIK MAĞARA

“Oylat Bölgesinde 3 milyon senelik tamamı ile doğal oluşum olan Oylat Mağarası da ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor. Toplam uzunluğu 750 metre, yüksekliği ise 93 metre olan mağara; astım, nefes darlığı, bronşit gibi rahatsızlıklara iyi gelmektedir. İçeride göreceğiniz sarkıt ve dikitlerin 1 santimetresi 16 yılda oluşmaktadır. İçerisinin sıcaklığı yaz kış +18 derecedir ve nem yüzde 90’dır.”

TARİH İNEGÖL’ÜN İÇİNDE SAKLI

“Şehrimiz bulunduğu konum itibariyle tarihe şahitlik etmiş bir bölgedir. Osmanlı’nın beylikten devlete geçişinin en yakın şahitlerinden olan İnegöl, o dönemlerden bu yana izleri hala taşıyor. Osmanlı hanedanının ilk şehidi de İnegöl’de metfundur. Osmangazi’nin yeğeni, Savcı Bey’in oğlu Baykoca, İnegöl’ün fethi sırasında 16 yaşında şehit olur. Osmanlı soyundan verilen ilk şehit olmuştur. Baykoca’nın kabri, İnegöl’ün Hamzabey kırsal Mahallesi’nde bulunmaktadır.”

TÜRBELER VE TARİHİN İZLERİNİ TAŞIYAN YAPITLAR

“İnegöl, Baykoca’nın yanı sıra tarihte rastlanan pek çok kahramanın yattığı şehirdir. Özellikle Osmanlı’nın kuruluş yıllarından, bu döneme ait isimlerin kabirleri şehrin farklı kırsal mahallelerinde bulunmaktadır. İnegöl’ün Fatihi olarak da bilinen Osmangazi’nin silah arkadaşı Turgut Alp bunlardan biridir. Fatih Sultan Mehmed Han döneminde Veziri Azam olarak görev yapmış İshak Paşa, Samsa Çavuş, Yiğit Alp ve daha nice önemli şahsiyet İnegöl topraklarında metfun. Aynı zamanda Osmanlı döneminde yapılan pek çok eser de şehrin farklı noktalarında günümüze kadar ulaşmıştır. İshakpaşa Külliyesi bunlara önemli bir örnektir. İshakpaşa Camisi ve kapalı çarşı bölgesi adeta tarihi günümüze taşımaktadır. Yine şehrin pek çok bölgesinde tarihten günümüze ulaşmış yapıtlar yer almaktadır.”

TARİHE IŞIK TUTAN MÜZELER

“Türkiye’nin kurulduğu dönemde ilk ilçe kent müzesi olma özelliğini taşıyan İnegöl Kent Müzesi de İnegöl’ün tarihi önemini ortaya koyan bir değer. 2009 yılında açılan müze, adeta şehrin geçmişine ışık tutan ve geçmişle geleceği buluşturan bir mekan konumunda. Bu müzenin hemen arka kısmında da şehrin simgesi olan mobilya sektörünün tarihinin canlandırıldığı İnegöl Mobilya ve Ağaç Sanayi Müzesi yer alıyor. Bu müze de 2014 yılında açıldı ve Dünyada ilk Mobilya Müzesi olma özelliği taşıyor. Müzede İnegöl Mobilyasının geçmişten günümüze hikayesi canlandırmalarla anlatılıyor.”

DOĞAYLA İÇ İÇE ŞEHİR

“İnegöl tarihi değerleriyle olduğu kadar doğal güzellikleriyle de dikkat çeken bir şehir. Şehrimizin yüzde 49’u ormanlarla kaplı. Yeşilin her tonunu bağrında taşıyan İnegöl’de, yaylalar adeta insanların ömrüne ömür katıyor. Ormanları, dereleri, kanyonları ve yaylalarıyla İnegöl doğal güzelliklerin de bozulmadan günümüze ulaştığı nadir şehirlerden biri.”

DOSTUM İLE DOĞAYLA KUCAKLAŞ

“Belediyemizin şehirde turizm alanında attığı adımlardan biri de Doğa Sporları ve Turizm Merkezi. DOSTUM kısa adıyla bilinen merkezimiz, şehrin doğal güzellikleriyle insanları buluşturan özel bir tesis. Bünyesinde 13 ayrı branşın yer aldığı merkezde yamaç paraşütünden bungalov evlere, okçuluktan balıkçılığa, bisiklet, ATV, motocross, kampçılık, havacılık gibi pek çok alanda hizmet veriliyor. Ayrıca İnegöl, yamaç paraşütü konusunda ayrı bir özelliğe de sahip. Aktaş Tepe ismi verilen 2222 rakımlı tepe, Türkiye’de eşi benzeri bulunmayan 3 yöne uçuş imkanı veren bir tepe. Bu özelliğiyle de İnegöl tercih edilen şehir konumunda.”

İNEGÖL GASTRONOMİDE DE İDDİALI

“İnegöl tüm bu değerlerini, şehre gelen her ziyaretçinin mutlaka tadına bakmadan dönmediği İnegöl Köftesiyle taçlandırıyor. Namı ülke sınırlarını aşmış olan İnegöl Köftemiz, lezzeti ve sunumuyla tadına bakanları kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Bir yandan da İnegöl Belediyesi olarak şehrin 95 kırsal mahallesini tek tek tarayarak reçetelerini oluşturduğumuz ve yeniden gün yüzüne çıkardığımız 150 yöresel lezzeti sunduğumuz Gastro İnegöl Restoranımız var. Gastronomi alanında da İnegöl önemli bir değer. Coğrafi işareti alınan İnegöl Kuru Fasulyesi, İnegöl Sütlü Kadayıfı, İnegöl Çıbrıkası gibi lezzetler, tadına bakanların damaklarında eşsiz bir lezzet bırakıyor.”