Ege Maden İhracatçıları Birliği'nde İbrahim Alimoğlu ikinci kez başkan seçildi.

İZMİR (İGFA) - Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi'nin Divan Başkanlığı yaptığı Genel kurulda konuşan Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, ilk dönemlerinde önemli adımlar attıklarını ve pek çok başarılı organizasyon gerçekleştirdiklerinin altını çizdi.

İbrahim Alimoğlu, Ege Maden İhracatçıları Birliği'nin ihracatını 2026 yılında 1,5 milyar dolara, 2030 yılında da 2 milyar dolara çıkarma hedefiyle yeni döneme giriş yaptı. Listesinde; Yönetim ve Denetim Kurulu'nda 6 isim yeni dönemde de listede yerini korurken, YK ve DK'da 8 isim değişmiş oldu.

Göreve geldiklerinde 1 milyar 80 milyon dolar olan ihracat rakamlarını, tüm zorluklara rağmen 1 milyar 380 milyon dolara taşımanın haklı gururunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Alimoğlu, 'Madencilik sektörümüz, diğer sektörlere verdiği hammadde ve güç desteğiyle Türk ekonomisine tam 60 milyar dolarlık bir katma değer sağlıyor. Bizler, bu devasa çarkın en stratejik parçasıyız. Dönemimiz boyunca 'basılmadık yer, çalınmadık kapı bırakmama' düsturuyla hareket ettik: Kazakistan'dan Meksika'ya, Kenya'dan Amerika'ya, Birleşik Arap Emirlikleri'den İngiltere'ye, Suudi Arabistan'a kadar çok sayıda Sektörel Ticaret Heyeti düzenledik. Güney Kore'ye ilk kez Türkiye Milli Katılımı'nı gerçekleştirdik. Xiamen Uluslararası Taş Fuarı'na bu yıl 14'üncü kez milli katılım organizasyonu düzenledik' diye konuştu.

Ege Maden İhracatçıları Birliği'nde Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve TİM Delege Listesi'ne Afyonlu ihracatçılar 9 ihracatçıyla ağırlığını koydu. İzmir'den 5, Manisa'dan 2, Denizli, Aydın ve Balıkesir'den 1'er ihracatçı yer aldı.