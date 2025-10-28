Bunlar da ilginizi çekebilir

Diyaloglar üzerinden yapılan çalışma, gençlere özgüvenlerini artırma fırsatı da sundu.

Bergama'da bulunan Pergamon Antik Kenti'ni gezen öğretmenler ve 10. sınıf lise öğrencileri, tarihi mekânda dil becerilerini geliştirdi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Destekleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çiğli Dil Destek Merkezi, İngilizce speaking dersi kapsamında faydalı bir etkinlik gerçekleştirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Çiğli Dil Destek Merkezi üyesi öğrenciler, İngilizce speaking dersi kapsamında Bergama Pergamon Antik Kenti'ni gezdi. Gezide öğrenciler, öğretmenlerin de katılımıyla tarihi mekân ve eserler üzerinden karşılıklı İngilizce diyalog kurma pratiği yaptı.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.