TÜİK verilerine göre ticaret satış hacmi Şubat ayında yıllık yüzde 4 artarken, perakende satışlardaki güçlü yükseliş dikkat çekti. Aylık bazda ise genel endeks geriledi. Yıllık değişimlerde kitap, bilgisayar ve iletişim aygıtları perakende satışların zirvesinde yer aldı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Şubat ayına ilişkin Ticaret Satış Hacim Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre ticaret satış hacmi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,0 artış gösterdi.

Alt kalemler incelendiğinde; motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin ticareti ile onarımına ilişkin satış hacmi yüzde 1,5 azalırken, toptan ticaret satış hacmi yüzde 0,1 geriledi. Buna karşılık perakende ticaret satış hacmi yüzde 15,6 artarak güçlü bir performans sergiledi.

Aylık verilere bakıldığında ise ticaret satış hacmi Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,6 azaldı. Bu dönemde motorlu kara taşıtları ve motosiklet ticareti yüzde 5,5 düşerken, toptan ticaret yüzde 0,2 arttı. Perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 0,2 oranında gerileme kaydetti.

Veriler, yıllık bazda özellikle perakende sektöründe canlılığın sürdüğünü gösterirken, aylık bazda sınırlı bir yavaşlamaya işaret etti.