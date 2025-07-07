Milli Savunma Bakanlığından dün yapılan açıklamaya göre Irak'ın kuzeyinde metan gazı zehirlenmesi nedeniyle 5 asker şehit olmuştu. Sabah saatlerinde 3 askerin daha şehit olduğunu bildiren Bakanlık daha sonra sayının 12'ye yükseldiğini duyurdu.

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 852 Rakımlı Tepe'deki bir mağarada 2022'de şehit olan Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naaşını arayan çok sayıda askerimiz metan gazına maruz kaldı. Dün akşam zehirlenen 5 askerimiz şehit olurken Milli Savunma Bakanlığı peş peşe yaptığı iki açıklamayla metan gazından şehit olan askerlerimizin sayısının arttığını açıkladı.

ŞEHİT SAYISI 12'YE YÜKSELDİ

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naaşını arama faaliyetleri esnasında metan gazına maruz kalarak şehit olan 12 askerimizin isimlerini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın X hesabından yapılan açıklamada, "6 Temmuz 2025 tarihinde, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 852 Rakımlı Tepe'de bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan bir mağarada icra edilen arama tarama faaliyetinde, metan gazından etkilenen dört kahraman silah arkadaşımız daha şehit olmuş, şehit olan personel sayısı on ikiye yükselmiştir. Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, TSK komuta kademesi ile birlikte inceleme, denetlemelerde bulunmak ve şehitlerimizin uğurlama törenlerine katılmak üzere bölgeye gitmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, etkilenenlere de acil şifalar dileriz." denildi.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler beraberinde TSK Komuta Kademesi ile gittiği Yüksekova’da şehitlerimiz için düzenlenen uğurlama törenine katıldı. Bakan Yaşar Güler, 6 kahraman silah arkadaşımızın son yolculuklarına uğurlandığı tören sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bakan Yaşar Güler, 12 kahraman silah arkadaşımızın şehit düştüğü olayla ilgili şunları söyledi:

ACIMIZ BÜYÜK VE HİSLERİMİZ TARİFSİZ

"Dün Pençe Kilit Harekât bölgesinde 28 Mayıs 2022’de şehit olan kahraman silah arkadaşımız Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt’un aziz naaşına ulaşmak için komandolarımız tarafından bir mağarada arama-tarama faaliyetleri gerçekleştirildi. Faaliyet esnasında kahraman komandolarımız metan ve karbonmonoksit gazından etkilendiler. Gazdan etkilenen ve mağaradan çıkarılan kahraman silah arkadaşlarımız derhâl hastaneye sevk edildiği esnada mağarada kalan silah arkadaşlarımız için AFAD ve Türkiye Kömür İşletmeleri Tahlisiye ekipleriyle koordineli şekilde kapsamlı bir çalışma da başlatılmıştır.

Bu elim hadise sonucu maalesef 12 kahraman silah arkadaşımız şehit oldu. Daha önce şehit olan silah arkadaşımızın aziz naaşına ulaşma gibi ulvi bir görevde gösterilen büyük bir cesaret ve fedakârlık Türk ordusundaki silah arkadaşlığının tarihe geçen emsalsiz örneklerinden birisini teşkil etmiştir. Acımız büyük ve hislerimiz tarifsizdir.

Yüreğimiz dağlansa da biliyoruz ki aziz şehitlerimiz, milletimizin özgürlük ve bağımsızlığının simgesi olarak şanlı tarihimizin en müstesna köşesinde daima yer alacaklardır. Bizler de şehitlerimizin kıymetli hatıralarını her zaman minnetle yaşatacak, fedakârlıklarını daima şükranla yâd edeceğiz.

Bizleri derin ve acı bir üzüntüye boğan bu olay başlattığımız idari tahkikat ile en ince ayrıntısına kadar incelenecektir. Bu vesileyle aziz şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, kederli aileleri ile Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı ve sabırlar diliyorum.

Şehitlerimizin ruhları şad, mekânları cennet olsun. Türk Silahlı Kuvvetleri aynı azim ve kararlılıkla faaliyetlerine devam edecektir."

ŞEHİTLERİMİZİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

İstihkam Uzman Çavuş Ümit Üzüm

Piyade Sözleşmeli Er Celalettin Uyanık

piyade sözleşmeli Er Ahmet Gültekin

İstihkam Üsteğmen Ege Akar

Astsubay Kıdemli Çavuş Abdurrahman Akdoğan,

Piyade Sözleşmeli Mahsun Yeşildemir

Piyade Sözleşmeli Özkan Özkanlı

Piyade Sözleşmeli Ahmet Kuşak

ŞEHİTLER MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 852 Rakımlı Tepe’de metan gazından etkilenerek şehit düşen kahraman silah arkadaşlarımızın naaşlarını, Hakkâri Yüksekova’daki Selahaddin Eyyübi Havalimanında düzenlenen törenle memleketlerine uğurladık.

Uğurlama törenine Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve 2’nci Ordu Komutanı Orgeneral Levent Ergün ile katıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde gerçekleştirilen arama faaliyeti esnasında metan gazından etkilenerek hastanede tedavi altına alınan kahraman askerlerimizden şehitlerimiz olduğu haberini büyük bir üzüntüyle aldım.

Türkiye'nin güvenliği, Türk milletinin huzuru için canı pahasına görev yapan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyor; ailelerine, yakınlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı dileklerimi iletiyorum.

Tedavisi sürmekte olan askerlerimize acil şifalar temenni ediyorum. Mekânları cennet olsun, aziz milletimizin başı sağ olsun"