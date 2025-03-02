Bilecik 1. Amatör B Grubu’nda fırtına gibi esen Pazaryerispor, deplasmanda İçköyspor’u adeta sahadan sildi! Rakibini gollere boğan Pazaryerispor, zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bozüyük Sentetik Saha’da oynanan karşılaşmada rakibine gol olup yağan Pazaryerispor, 5-0’lık muhteşem bir galibiyetle zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

Maçın başından itibaren rakibi karşısında üstün bir oyun sergileyen Pazaryerispor, gollerini sırasıyla İsmail Akkaya, Samet Arslan, Serkan ve İlker (2) ile buldu. Hücum hattındaki bitirici performansıyla rakibini çaresiz bırakan takım, sahadan farklı bir galibiyetle ayrılarak zirve yürüyüşüne devam etti.

ŞAMPİYONLUK YOLUNDA ENGEL TANIMIYORLAR!

Karşılaşma sonrası açıklama yapan Pazaryeri Spor Kulübü Başkanı Zekiye Tekin, futbolcuların gösterdiği üstün performanstan dolayı takımı kutladı. "Oyuncularımız sahada harika bir mücadele ortaya koydu. Takım olarak kenetlendik ve başarımızın devamı gelecek!" dedi.

Bu galibiyetle ligde 11. haftayı da lider tamamlayan Pazaryerispor, şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj elde etti.