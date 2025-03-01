Erkekler Basketbol 2.Ligi normal sezonun son karşılaşmasında deplasmanda Eskişehir Birey Koleji’ne 80-66 mağlup olan Sakarya Büyükşehir Basketbol, grubunu 5’nci bitirdi. Play-Off elemesi oynayacak Sakarya'nın dev adamlarının rakibi Akhisar Belediyesi oldu.SAKARYA (İGFA) - Türkiye Erkekler Basketbol 2.Lig’inde mücadele eden Sakarya Büyükşehir Basketbol, normal sezonun son karşılaşmasında Eskişehir Birey Koleji’ne konuk oldu.

Yenikent Şehit Anıl Gül Spor Salonu’ndan oynanan mücadeleyi Büyükşehir Basketbol, 80-66’lık skorla mağlup ayrıldı. Bu sonuçla normal sezonda aldığı 7 galibiyetle B grubunu 5’nci sırada bitiren dev adamlar, Play-Off elemeleri oynamaya hak kazandı.

Sakarya'nın in Play-Off elemelerindeki rakibi de rakiplerinin oynadığı karşılaşmalarla belli oldu.

Buna göre Play-Off elemelerinde A grubunu 4’ncü sırada bitiren Akhisar Belediyesi ile eşleşen Sakarya Büyükşehir Basketbol, ilk karşılaşma 8 Mart Cumartesi günü Akhisar’da, rövanş karşılaşması ise 11 Mart Salı günü Sakarya’da oynanacak.

Elemeyi geçen takım adını Play-Off’a yazdıracak.