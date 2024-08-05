Bilecik Sanayi ve Ticaret Odası, 30 Kasım 2020 tarihinde coğrafi işaret tescilini aldığı “Pazaryeri Şerbetçi Otu” için Avrupa Birliği (AB) tescili için de başvuruda bulundu.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik Sanayi ve Ticaret Odası'ndan yapılan açıklamada, 4 yıl önce Türk Patent Enstitüsü'nden coğrafi işaret tescilini aldıkları “Pazaryeri Şerbetçi Otu”na bu kez Avrupa Birliği tescili için kolları sıvadklarını duyurdu.

Pazaryeri ilçesinde yetiştirilen ve ilçe ekonomisinde önemli bir yere sahip olan şerbetçi otunun, AB tescili ile uluslararası arenada tanınmasını hedeflendiği kaydedilen açıklamada, "Yapılan tescil başvurusu ile ürünümüzün kalitesini, orijinalliğini korumayı ve pazarının gelişmesini hedefliyoruz. Başvurunun kabul edilmesiyle birlikte, Pazaryeri Şerbetçi Otunun dünya çapında tanınırlığı artacak ve ekonomik değer kazanacaktır" denildi.

Oda yönetimi bu süreci büyük bir özveri ile yöneten Öğr. Gör. Mesut Kaplan ile Oda Ticaret Sicil Müdür Yardımcısı Seda Yalçınkaya'ya ve tüm paydaşlara teşekkür ederek, Pazaryeri Şerbetçi Otu'nun Avrupa'da da hak ettiği değeri bulacağına olan inançlarının tam olduğunu kaydetti.