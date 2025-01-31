Bilecik’in Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, ilçedeki sanayi kuruluşlarına yönelik ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde sanayi potansiyelini artırmak ve yatırımları desteklemek amacıyla sahaya inen Pazaryeri Kaymakamı Ahmet Tayyib Kahraman, Organize Sanayi Bölge Müdürü Muammer Yıldırım ile birlikte Kio Otomotiv Makine Sanayi’yi ziyaret etti.

Fabrikanın üretim sürecini yakından inceleyen Kaymakam Kahraman, firma sahibi İbrahim Köse’den fabrikanın faaliyetleri hakkında detaylı bilgiler aldı.

İlçenin sanayi alanında büyük bir gelişim gösterdiğini belirten Kaymakam Kahraman, Pazaryeri’nin son üç yılda sanayi şehri olma yolunda önemli bir mesafe kat ettiğini vurguladı.

Sanayi yatırımlarının ilçe ekonomisine ve istihdama büyük katkı sağladığını ifade eden Kaymakam Kahraman, kamu ve özel sektör iş birliğiyle Pazaryeri’nin sanayi üssü haline gelmesi için çalışmaların süreceğini belirtti.