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Yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken ekipler Pazaryeri ilçesinde denetimlerin 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 6. Maddesi süreceğini belirtti.

Anayasa ve Karma Komisyon tatilde de çalışabilecek

Anayasa ve Karma Komisyon tatilde de çalışabilecek

Bilecik’in Pazaryeri İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçe genelindeki Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerinin denetimi gerçekletirdi. Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - İlçede bulunan kahvehanelerde vatandaşların GPT sorgulaması yapılırken denetimlere İlçe Emniyet Müdür Vekili Emrah Turan’da katıldı.