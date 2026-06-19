Ağrı'nın Patnos ilçesinde yaşayan genç şair, yayımladığı ilk şiir kitabıyla edebiyat dünyasına adım atarken gençleri okumaya, düşünmeye ve üretmeye çağırdı.

Nihat AYDIN / AĞRI - Ağrı'nın Patnos ilçesinde yaşayan genç şair, kaleme aldığı ilk şiir kitabıyla edebiyat yolculuğuna başladı. Yaşadığı coğrafyanın zorluklarına rağmen sanat ve edebiyattan vazgeçmeyen genç isim, eserinde bireysel duyguların yanı sıra cehalet, toplumsal durağanlık ve gençlerin geleceğine ilişkin düşüncelerine yer verdi.

Şiir kitabıyla özellikle çocuklara ve gençlere ulaşmayı hedeflediğini belirten şair, edebiyatın insanı düşünmeye yönelten ve toplumun gelişmesine katkı sunan güçlü bir araç olduğunu ifade etti. Genç yazar, eserini yalnızca kişisel bir edebiyat çalışması olarak değil, yaşadığı topraklarda okumaya ve üretmeye yönelik bir çağrı olarak gördüğünü söyledi.

'GELECEK NESİLLERE BİR KAPI ARALAMAK İSTEDİM'

Amacının yalnızca şiir yazmak olmadığını vurgulayan genç şair, kendisinden sonra gelecek nesillere cesaret vermek istediğini belirterek şunları söyledi:

'İçinde bulunduğumuz coğrafyanın zorluklarını ve en büyük düşmanımız olan cehaleti ancak okuyarak, yazarak ve düşünerek alt edebiliriz. Ben bu kitapla sadece kendi duygularımı paylaşmadım. Patnos'ta ve bu topraklarda yetişen çocuklara, gençlere bir kapı aralamak istedim. Bizden sonra gelen nesil, cehaletin karanlığına değil, sanatın ve bilimin ışığına yürümeli. Bu kitap, o yürüyüşün ilk adımıdır.'

Genç şair, toplumda birbirine benzeyen düşünce ve yaşam biçimlerinin dışına çıkarak sanatla farklı bir yol açmanın önemine dikkat çekti. Kitabının gençlere 'Siz de başarabilirsiniz' mesajı vermesini amaçladığını ifade eden şair, okumayan ve sorgulamayan bir toplumun gelişmesinin mümkün olmadığını dile getirdi.

PATNOS'TAN YÜKSELEN EDEBİYAT ÇAĞRISI

Şiir kitabı, edebî yönünün yanı sıra taşıdığı toplumsal mesajlarla da dikkat çekti. Genç şairin eserinde bilgiye, sanata ve düşünceye vurgu yapması, kitabı yalnızca şiirlerden oluşan bir çalışma olmaktan çıkararak toplumsal farkındalık çağrısına dönüştürdü.

Patnoslu şair, gençlerin imkânsızlıkları gerekçe göstererek hayallerinden vazgeçmemesi gerektiğini belirtti. Edebiyat yolculuğunu yeni eserlerle sürdürmeyi planlayan genç isim, sanatın ve bilginin yaygınlaşmasına katkı sunmak istediğini ifade etti.

Patnos'tan başlayan bu edebiyat yolculuğu, gençlerin yaşadıkları yerin şartlarına teslim olmadan okuyabileceklerini, yazabileceklerini ve üreterek kendi geleceklerini kurabileceklerini gösteren anlamlı bir örnek oldu.