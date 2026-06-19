Mahalle ziyaretleri ve saha denetimlerini aralıksız sürdüren Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, bu kez Çamdibi'nin kalbi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu.

İZMİR (İGFA) - Sokak sokak mahalleyi gezen Eşki, devam eden yol çalışmalarını yerinde incelerken, gün boyunca vatandaşların ve esnafın taleplerini dinledi, akşam saatlerinde ise sivrisinek şikayetlerine karşı gerçekleştirilen ilaçlama çalışmalarına katıldı.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin mahalle ziyaretlerinin son durağı Yıldırım Beyazıt Mahallesi oldu. Çamdibi'nin sokaklarını tek tek gezen Başkan Eşki, devam eden yol yenileme çalışmalarını yerinde inceleyerek vatandaşlarla bir araya geldi.

Esnafı ziyaret eden, çay içip sohbet eden Eşki, mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinledi. Gece saatlerinde ise sivrisinek sorunu nedeniyle yapılan ilaçlama çalışmalarına katılarak saha ekipleriyle birlikte çalışmaları takip etti.

Başkan Eşki'ye saha gezisinde Yıldırım Beyazıt Mahallesi Muhtarı Mürvet Dinsever ile belediyenin ilgili birim sorumluları eşlik etti.

KİLİT PARKE TAŞLARI TARİHE KARIŞIYOR

Çamdibi bölgesinde uzun yıllardır yaşanan altyapı ve yol sorunlarının çözümü için çalışmaların hız kazandığını belirten Başkan Ömer Eşki, özellikle yağışlı havalarda binalarda rutubete neden olan kilit parke taşlarının kaldırılarak asfaltla değiştirildiğini belirtti.

Mahallede incelemelerde bulunurken vatandaşlara seslenen Eşki, şunları söyledi:

'İzmir'in en özel yerlerinden birindeyiz. Çamdibi'ndeyiz. Çamdibi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde. Çamdibi'nin en büyük problemlerinden bir tanesi bu söktüğümüz kilit parke taşlarıydı. Yağmurdan dolayı binaların temellerine giden sular büyük bir rutubet yapıyordu. Biz de söz vermiştik bu kilit parke taşlarını kaldırıp asfalt yapacağız diye. Büyükşehir Belediyesi'nin Burak Reis Caddesi'nde başladığı asfaltlamayı biz de takip ederek onun sırasında ve sonunda bulunan 282 tane sokağa giriyoruz. İlk bu bölgeden başladık. Arkadaşlarımızın çalışmaları devam ediyor. Adım adım sokaklardaki kilit parke taşlarını söküp yerine asfalt atıyoruz. Belki bir yılı aşkın bir sürede bu işlerin tamamı tamamlanacak.'

HEDEF: DAHA GÜVENLİ VE KONFORLU SOKAKLAR

Bornova Belediyesi ekipleri, Çamdibi bölgesinde etap etap sürdürülen çalışmalar kapsamında eskiyen kilit parke taşlarını kaldırarak asfalt serimi gerçekleştiriyor. Çalışmalar tamamlandığında hem sürüş güvenliği artırılacak hem de yağmur sularının neden olduğu rutubet ve altyapı sorunlarının önüne geçilecek.

VATANDAŞIN TALEBİNE ANINDA ÇÖZÜM

Mahalle sakinlerinin özellikle yaz aylarında artan sivrisinek şikayetlerini de dikkate alan Başkan Eşki, gece saatlerinde çıktığı fırın denetlemeleri kapsamında, ilaçlama yapan ekiplere de kolaylıklar diledi. Eşki, Bornovalıların yaşam kalitesini artırmak için sahada olmaya devam edeceklerini ifade etti.