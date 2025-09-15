Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çekya'nın Brno kentinde düzenlenen Para Trap Dünya Şampiyonası'nda PT3 disiplininde altın madalya kazanan 16 yaşındaki milli para atıcı Muaz Erdem Madran'ı tebrik etti. Türk atıcılık tarihinde ilk kez dünya şampiyonu olan Madran, Türkiye'ye büyük gurur yaşattı.ANKARA (İGFA) - Çekya'da düzenlenen Para Trap Dünya Şampiyonası'nda zirveye çıkan ve bu branşta Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandıran Muaz Erdem Madran, zorlu mücadele sonunda finalde rakiplerini geride bırakarak kürsünün en üst basamağına çıktı.

Aydınlı sporcu, babasıyla ava giderken keşfedilen yeteneğiyle atıcılık kariyerine başlamış, ulusal ve uluslararası yarışmalarda başarılar elde etmişti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Madran'ın emeği geçen antrenörlere ve federasyona teşekkür ederek, "Ülkemizi gururlandıran 16 yaşındaki genç milli sporcumuzun dünya şampiyonu olmasında emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Muaz Erdem Madran’ın başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye Atıcılık Federasyonu ise, "Milli sporcumuzu ülkemize yaşattığı bu büyük gurur ve göstermiş olduğu başarılı performans için gönülden tebrik ederiz" paylaşımında bulundu.