Kayseri Şeker'in ev sahipliğinde 1-3 Eylül tarihleri arasında ikinci kez düzenlenen Panfest 2026, üretimin, bilimin, teknolojinin ve çiftçi emeğinin buluştuğu dolu dolu üç günün ardından sona erdi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Şeker'in 'Sürdürülebilir Hedeflerle Hep Birlikte Geleceğe' sloganıyla gerçekleştirdiği Panfest 2026, Türkiye'nin dört bir yanından binlerce katılımcıyı Kayseri'de buluşturdu.

Türkiye'nin şeker sektöründeki ilk pancar festivali olma özelliğini taşıyan Panfest; paneller, söyleşiler, yarışmalar, gösteriler, aile ve çocuk etkinlikleriyle tarım sektörünün farklı paydaşlarını aynı çatı altında bir araya getirdi.

Festival boyunca tarımın bugünü ve geleceği; bilim, teknoloji, Ar-Ge, sürdürülebilirlik, verimlilik ve yenilikçi üretim başlıklarıyla ele alındı. Alanında uzman akademisyenler, sektör temsilcileri ve tarım paydaşlarının katıldığı panellerde, bilimsel bilgi ile sahadaki üretim tecrübesi aynı platformda buluşturuldu.

Tarımın Geleceği Panfest'te Konuşuldu

Panfest 2026 kapsamında düzenlenen panellerde, tarımsal üretimde yaşanan dönüşüm, sürdürülebilir üretim modelleri, teknolojik gelişmeler, verimlilik ve şeker sektörünün geleceği değerlendirildi. Bilgi ve deneyim paylaşımına imkan sağlayan oturumlar, üreticiler başta olmak üzere sektörün farklı kesimlerine yeni bakış açıları sunarken, Panfest'i tarımın geleceğinin konuşulduğu önemli bir buluşma noktası haline getirdi.

Panfest Coşkusu Türkiye'nin Dört Bir Yanına Ulaştı

Panfest 2026'nın coşkusu, Agro TV iş birliğiyle gerçekleştirilen canlı yayınlarla Türkiye'nin dört bir yanına taşındı. Üç gün boyunca festival alanından gerçekleştirilen yayınlarda açılış programı, paneller, yarışmalar, gösteriler ve festivalin renkli atmosferi izleyicilerle buluşturuldu. Böylece Panfest, Kayseri Şeker'den Türkiye'nin dört bir yanındaki tarım paydaşlarına ve izleyicilere ulaştı.

Çiftçinin Emeği Festival Alanında Yaşatıldı

Festivalin dikkat çeken etkinliklerinden 'En Büyük Pancar Kimin' yarışması çiftçilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Farklı yarışmalar ve sürpriz ödüller katılımcılara keyifli anlar yaşatırken, modifiye traktör gösterileri de festival alanına renk kattı. Çocuklara özel eğlence alanları ve aktiviteler, aile etkinlikleri, sahne gösterileri ve yöresel lezzetlerin yer aldığı alanlar sayesinde Panfest; sektör profesyonellerinin yanı sıra ailelerin ve çocukların da ilgiyle katıldığı kapsamlı bir organizasyon oldu.

'Panfest, Tarıma ve Geleceğe Birlikte Baktığımız Güçlü Bir Buluşma Oldu'

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Panfest 2026'nın büyük bir ekip çalışmasının ürünü olduğunu belirterek, festivalin hayata geçirilmesinde emeği ve katkısı bulunan herkese teşekkür etti. Akay, başta üretimin ve emeğin temel taşı olan çiftçiler olmak üzere; Panfest'in hazırlık ve uygulama süreçlerinde özveriyle görev yapan Kayseri Şeker çalışanlarına, bilimsel programlara katkı sunan akademisyenlere, sektör temsilcilerine, tarım paydaşlarına, kamu kurum ve kuruluşlarına, iş birliği yapılan kurumlara ve festivale katılan tüm misafirlere teşekkürlerini iletti.

Festivalin üç gün boyunca Türkiye'nin dört bir yanındaki izleyicilere ulaşmasında önemli katkı sağlayan Agro TV ekibine de teşekkür eden Akay, Panfest'in yalnızca bir etkinlik değil, binlerce insanın emeğiyle hayata geçirilen büyük bir tarım buluşması olduğunu ifade etti.

Akay, Panfest'in üretimin gücünü, çiftçinin emeğini, bilimin ışığını ve geleceğe dair ortak hedefleri aynı zeminde buluşturduğunu belirterek, 'Panfest, tarıma ve geleceğe birlikte baktığımız güçlü bir buluşma oldu.' dedi.

Panfest 2026'da Kayseri Şeker'in Ar-Ge, yenilikçilik ve sürdürülebilir tarım alanındaki çalışmaları da katılımcılarla paylaşıldı. Bilim ve teknolojinin tarımsal üretimle buluşturulmasına yönelik çalışmaların yanı sıra verimlilik, yenilikçi üretim anlayışı ve sürdürülebilir tarım uygulamalarına ilişkin yaklaşım öne çıktı.

Bu yönüyle Panfest, Kayseri Şeker'in geleceğin tarımına yönelik Ar-Ge ve sürdürülebilirlik vizyonunu geniş kitlelerle paylaşmasına önemli katkı sağladı.