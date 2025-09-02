Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Uluslararası Sum Matematik Müzesi’nin tanıtım buluşmasında yaptığı konuşmada, “Matematikle çok daha fazla ilgilenmemiz gerektiği açıktır” dedi.ANTALYA (İGFA) - Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya’da açılacak Uluslararası Sum Matematik Müzesi’nin ‘1. Bilim ve Matematik Buluşması’nda yaptığı konuşmada “Aynı zamanda bir geometri kitabı da yazmış olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, matematikle çok daha fazla ilgilenmemiz gerektiği açıktır” dedi.

Antalya Adonis Otel’de Uluslararası Sum Matematik Müzesi’nin ‘1. Bilim ve Matematik Buluşması’ gerçekleştirildi. Düzenlenen buluşmaya Başkan Uysal’ın yanı sıra alanında tanınmış çok sayıda matematik ve fizikçi de katıldı. Türkiye Yapay Zeka Platformu Başkanı ve parçacık fizikçisi Prof. Dr. Altan Çakır, CERN ATLAS Boğaziçi takım lideri ve fizik insanı Prof. Dr. Erkcan Özcan, Türk Savunma Sanayi Vizyoner Girişimcisi Dr. Yüksek Mühendis Faruk Yarman etkinlikte konuşmalarıyla yer aldı.

Konuşmasında Matematik Müzesi’nin kente kültürel açıdan değer katacağına vurgu yapan Başkan Uysal, “Matematik yalnızca okullarda öğretilen değil, yaşamın her alanında karşımıza çıkan bir bilim dalı. Matematik giderek hayatın merkezine daha çok yaklaşıyor. Çağımızın çılgın akışları, çılgın değişimleri hep matematik temelli. Bu müze sayesinde de hem çocuklarımız hem gençlerimiz hem de yetişkinlerimiz bilime daha yakın olacak” diye konuştu. Başkan Uysal konuşmasını şu sözlerle bitirdi:

“İslam coğrafyasının tek anayasal sistematiğe sahip, insan haklarına dayalı, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olmayı hedefleyen, şehircilik ve birçok alanda tekemmül etmiş bir ülkenin kurucusu, aynı zamanda bir geometri kitabı da yazmış olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, matematikle çok daha fazla ilgilenmemiz gerektiği açıktır.”

Konuşmasının ardından ise Başkan Uysal’a plaket takdim edildi.