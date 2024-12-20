Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt sektörünü de fiyatlarda belirleyici rol oluyor. Akaryakıt gruplarından motorine zam geliyor.İSTANBUL (İGFA) - Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre motorinin litresine 58 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Zamlı fiyatların 20 Aralık Cuma'yı 21 Aralık Cumartesi gecesine bağlayacak an itibariyle pompaya yansıması öngörülüyor.

Şu an için benzin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

Litresinde güncel pompa fiyatları ortalama olarak benzinde 43,15 TL, motorin: 43,35 TL.