İzmir FF Cup Beach Flag Turnuvası, hafta sonu iki gün boyunca Pamucak Sahili'nde düzenlendi. Kadın ve erkek kategorilerinde 14 takımın mücadele ettiği turnuvada yaklaşık 40 karşılaşma oynandı. Sporcular, kıyasıya rekabetin yanı sıra Pamucak'ın deniz ve güneşinin de tadını çıkardı.

İZMİR (İGFA) - Phoenıx Spor Kulübü tarafından, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Efes Selçuk Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen İzmir FF Cup Beach Flag Turnuvası, Pamucak Sahili'nde sporseverleri bir araya getirdi.

İki gün süren organizasyonda 7 kadın ve 7 erkek takımından oluşan toplam 14 ekip, iki ayrı sahada yaklaşık 40 karşılaşmada mücadele etti. Maçların puan usulüne göre oynandığı turnuvada sporcular, Pamucak'ın geniş kumsalında hem rekabet hem de tatil keyfini bir arada yaşadı.

Organizasyonun Pamucak Sahili'nde gerçekleştirilmesinde bölgenin geniş oyun alanı ve kum yapısının önemli rol oynadığı belirtildi. Phoenıx Spor Kulübü temsilcisi Özen Ertekin, Pamucak'ı özellikle geniş oyun alanı ve kum kalitesi nedeniyle tercih ettiklerini söyledi. Ertekin, turnuvaya verilen belediye ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü desteğinin de organizasyon açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Turnuvaya Ankara'dan katılan ODTÜ Falcons oyuncusu İdil Kavalcı da Pamucak Sahili'ni beğendiklerini belirterek, organizasyonun sporun yanı sıra sosyal açıdan da keyifli geçtiğini dile getirdi.

Takım arkadaşı Lizge Kırmızıgül ise daha önce farklı plajlarda Beach Flag organizasyonlarına katıldığını belirterek, Pamucak'ın temizliği ve kum kalitesine dikkat çekti.

SPORCULAR BELEDİYENİN DESTEĞİNDEN MEMNUN

Turnuvaya katılan Polat Aydınlı, Efes Selçuk Belediyesi'nin sporcular için sunduğu imkanların organizasyonu daha konforlu hale getirdiğini söyledi. Özellikle sıcak hava nedeniyle sağlanan şemsiye desteği ve sahaların düzenli olarak sulanmasının önemli bir avantaj sağladığını belirtti.

Yaşar Üniversitesi Amerikan Futbolu Takımı oyuncusu Berk İnan da organizasyonun başarılı geçtiğini ifade ederek, geçen yıl şampiyon olduklarını ve bu yıl da iddialı bir şekilde mücadele ettiklerini söyledi.

Phoenıx Spor Kulübü yetkilisi Aleyna Topaloğlu ise İzmir'de yıl boyunca Flag Futbol organizasyonları düzenlediklerini belirtti. Flag Futbol'un olimpik branşlar arasında yer almasının gençler açısından önemli bir fırsat olduğunu vurgulayan Topaloğlu, gençlerin bu alanda kendilerini geliştirerek geleceğin olimpik sporcuları olabileceğini göstermek istediklerini söyledi.

İzmir'in Flag Futbol konusunda giderek önemli bir merkez haline geldiğini belirten Topaloğlu, yıl boyunca farklı organizasyonlar düzenlemeye devam edeceklerini ifade etti.

İki gün süren turnuvanın Pamucak Sahili'nde düzenlenmesi, Efes Selçuk'un spor organizasyonları ve spor turizmi açısından taşıdığı potansiyeli de ortaya koydu. Doğal güzelliği, geniş kumsalı ve spor etkinliklerine elverişli yapısıyla Pamucak, şehir dışından gelen sporcuların da beğenisini kazandı. İzmir FF Cup Beach Flag Turnuvası, iki gün süren rekabetin ardından sporcuların ve organizasyon paydaşlarının memnuniyetiyle tamamlandı.