Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Bursaspor'un yeni sezonu öncesinde yeşil-beyazlı ekibe başarı diledi. Biba, 'İnanıyoruz, güveniyoruz; omuz omuza, adım adım şampiyonluğa' ifadeleriyle şampiyonluk hedefinin altını çizdi.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Bursaspor'un yeni sezonu öncesinde sosyal medya hesabından destek mesajı paylaştı.

Yeşil-beyazlı ekibe başarı dileklerini ileten Biba, paylaşımında Bursaspor'a ve camiaya olan güvenini vurguladı. Başkan Vekili Biba, 'Şampiyon Bursasporumuza yeni sezonda yürekten başarılar diliyorum. İnanıyoruz, güveniyoruz; omuz omuza, adım adım şampiyonluğa... Yolun açık olsun' ifadelerini kullandı.

BİBA'DAN BURSASPOR'A TAM DESTEK

Biba'nın mesajında, yeni sezonda Bursaspor'un şampiyonluk hedefi öne çıkarken, Bursa'nın kulübün etrafında kenetlenmesi gerektiğine yönelik güçlü bir vurgu da dikkat çekti.

Hatırlanacağı gib Bursaspor, 2026 yılında şampiyon olarak TFF 1. Lig'e yükselmiş ve kentte büyük bir coşku yaşanmıştı. Bursa Büyükşehir Belediyesi de daha önce yaptığı açıklamalarda Bursaspor'un kentin ortak değeri olduğunu vurgulayarak kulübe ve gençlere yönelik desteklerin sürdürüleceğini belirtmişti.