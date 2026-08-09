Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 'Ulusal Açık Su Yüzme Yarışları', 14 ilden 471 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Değirmendere sahilinden start alan sporcular, Körfez'in iki yakasını kulaçlarıyla birleştirerek 2 bin 622 metrelik zorlu parkurda kıyasıya mücadele etti. Yarışmanın startını veren Başkan Tahir Büyükakın, organizasyonun kentin spor turizmi açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek, Körfez'in iki yakasını buluşturacak uluslararası bir açık su yüzme şampiyonasının Kocaeli'ye yakışacağını ifade etti.

471 SPORCU KULAÇLADI, KÖRFEZ'İN İKİ YAKASI BİRLEŞTİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 'Körfez'in İki Yakası Bir Araya Geliyor' sloganıyla düzenlediği Ulusal Açık Su Yüzme Yarışları, Gölcük Değirmendere Sahili'nden start aldı. Sporcuların Körfez'i kulaçlayarak gerçekleştirdiği yarış, Derince sahilinde sona erdi. Türkiye'nin farklı illerinden gelen yüzlerce sporcu, Körfez'in iki yakasını kulaçlarıyla birleştirdi. Gölcük Değirmendere sahilinde gerçekleştirilen yarışın startını veren Başkan Tahir Büyükakın, yarışların Uluslararası Yüzme Federasyonu'nun resmi takviminde yer alması gerektiğine dikkat çekti.

Törene Başkan Büyükakın'ın yanı sıra Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, vatandaşlar ve sporcular katıldı. Büyük heyecana sahne olan organizasyonda, 14 ilden 91 farklı kulüp ve bağımsız sporcuların da aralarında bulunduğu toplam 471 yüzücü, 2 bin 622 metrelik parkurda kıyasıya mücadele etti.

'BU ORGANİZASYONU ULUSLARARASI BOYUTA TAŞIYACAĞIZ'

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, gerçekleştirdiği konuşmasında uluslararası yarışma müjdesi verdi. Ulusal Açık Su Yüzme Yarışları'nın uluslararası boyuta taşınması için gerekli adımların atılacağını belirten Başkan Büyükakın, 'Federasyonumuz ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ile temasa geçelim. Bizim ekiplerimiz ile birlikte çalışsınlar. Bu yarışların burada uluslararası düzenlenebilmesi için Uluslararası Yüzme Federasyonu'nun takvimine girmesi lazım. O çalışmaları tamamlayalım. İnşallah Derince ile Gölcük arasında, Körfez'in iki yakasını buluşturacak uluslararası bir açık su yüzme şampiyonası düzenleriz. Böyle bir organizasyon şehrimize çok yakışır' dedi

Başkan Büyükakın, konuşmasının devamında ise bugün burada yalnızca yarış yapılmadığını belirterek, yapılan organizasyonun bu şehrin deniz ile barışmasının da sembolü olduğunu ifade etti. Bu yarışmaya yıllardır emek verildiğine vurgu yapan Başkan Büyükakın, 'Bu sahilin bütün evlatları bilir, bizim çocukluğumuzda şehir deniz ile barışıktı. Bu şehir deniz ile buluşan ve denizde yaşamını inşa eden bir şehirdi. Ama uzun yıllar sanayi tesisleri ile birlikte denize ulaşım sınırlanmıştı' dedi.

'SU SPORUNUN HER TÜRÜ İZMİT KÖRFEZİ'NDE YAPILACAK'

'Bugün denizin kıyısındaki rekreasyon alanlarında insanlar hem sahille buluştu hem de deniz girilebilir bir hale geldi' diyen Başkan Büyükakın, Körfez'de yürütülen çalışmalarla kentin denizle yeniden buluştuğunu vurguladı. Dip Çamuru Temizliği'nin, şehrin sanayi ve kirlilikle anılan geçmişine yönelik algıyı değiştirecek önemli bir çalışma olduğunu belirten Başkan Büyükakın, projenin Kocaeli'nin çevresel dönüşümünde önemli bir rol üstlendiğini söyledi. Başkan Büyükakın, 'Şehrin sanayisini şehrin çevresi ile yeniden buluşturacağız ve bunun gibi sayısız spor organizasyonları yapılacak. Su sporlarının her türü bu denizde yeniden yapılmaya başlanacak' ifadelerinde bulundu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başkan Tahir Büyükakın öncülüğünde birçok uluslararası spor organizasyonuna ev sahipliği yapıyor. Başkan Büyükakın, yeni bir uluslararası organizasyonun daha ilimizde yapılması için gerekli çalışmaların başlatılması talimatını verdi. Böylece; Hasan Gemici-Gazanfer Bilge Uluslararası Serbest ve Grekoromen Güreş Turnuvası, Sualtı Hokeyi Dünya Şampiyonası, Cumhuriyet Koşusu, Uluslararası Judo Şampiyonları, Uluslararası Kocaeli Surfcasting Balık Tutma Yarışması'nın yanı sıra uluslararası futbol ve basketbol milli müsabakalarının dışında yeni bir organizasyonun uluslararası boyut kazanması için gerekli çalışmalar başlatıldı.