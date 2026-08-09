İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yaz spor okullarında voleybol eğitimi alan çocuklar, hem yeteneklerini geliştiriyor hem de lisanslı sporcu olma yolunda ilk adımlarını atıyor. Minik sporcu adaylarının kendilerine seçtiği rol model ise Filenin Sultanları olarak anılan kadın voleybol milli takımımızın yıldız oyuncuları.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yaz spor okullarında voleybola yoğun ilgi sürüyor. Bornova EVKA-4 Naim Süleymanoğlu Spor Salonu ile Buca EVKA-1 Sosyal Yaşam Kampüsü Spor Salonu'nda eğitim alan geleceğin yıldız adayları, kariyer hedeflerini ve ilham aldıkları Filenin Sultanları'nı anlattı. Kursiyerler, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu eğitimlerden duydukları memnuniyeti de dile getirdi.

'GELECEĞİN VOLEYBOLCULARINI YETİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ'

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde antrenör olarak görev yapan Belinay Öztürk, 'Eğitimlerimiz çok verimli geçiyor. Her yıl seçmeler yapıyor, başarılı olan çocuklarımızı takımlarımıza yönlendiriyoruz.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde mini, midi, küçük, yıldız, genç ve A takımlarımız bulunuyor. Spor okullarındaki öğrencilerimizi lisanslı sporcu olmaları için hazırlıyoruz.

Filenin Sultanları da özellikle kız çocukları için çok güçlü bir rol model. Ülkemize kazandırdıkları başarılar sayesinde voleybola ilgi her geçen gün artıyor. Başkanımızın desteğiyle çocuklarımıza en iyi eğitimi vermeye, geleceğin başarılı voleybolcularını yetiştirmeye çalışıyoruz' dedi.

'FİLENİN SULTANLARI'NI ÇOK SEVİYORUM'

Kursa katılan Ceylin Aker ise, 'Voleybol hayatımın büyük bir parçası. Seviyorum, merakla maçları izliyorum. Benim için çok büyük bir anlamı var. Filenin Sultanları'nı her gün takip ediyorum, onları çok seviyorum. Onların başarılarına şahit olmak çok büyük bir gurur. Kendimi voleybol oyuncusu olarak görmek istiyorum. Elimden geleni yapmayı istiyorum' dedi.

'KADINLAR İÇİN ÖRNEK'

Yaz okulunda eğitim alan Ayşegül Türker de, 'Voleybol güzel gidiyor, seçmeleri bekliyorum. İki yıldır buraya geliyorum. İlk hedefim lisansımı alabilmek. Bir gün kendimi profesyonel bir voleybolcu olarak görmek istiyorum. Benim voleybola başlamamdaki en büyük sebeplerinden biri Filenin Sultanları'nın 2023'te şampiyon olduğu maç. Yerleri benim için her zaman ayrı. Anlatamayacağım bir duygu bu. Onlar Türkiye'nin kadınları için örnek' ifadelerini kullandı.

Derslerden övgüyle söz eden Mira Pelvan da, 'Voleybol oynamayı hayal ettim ve oynadım. Hocalarımı çok seviyorum, ilgililer. iyi yerlere gelmek istiyorum. Ben de Filenin Sultanları'ndan biri gibi olmak isterim' dedi.

Kendini geliştirmek için çabaladığını aktaran Asrin Hira Şimşek, 'Voleybola ilgim beşinci sınıftayken başladı. Yeteneklerimi geliştirmek için İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne katıldım. Burada hem dostluğu öğreniyoruz hem de yeteneklerimizi geliştiriyoruz. Filenin Sultanları gibi olmak istiyoruz' diye konuştu.

24 BRANŞTA 8 BİN 300 ÖĞRENCİYE EĞİTİM

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü antrenörleri ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki uzman eğitmenler tarafından basketbol, voleybol, jimnastik, futbol, tekvando, judo, tenis, satranç, step aerobik, pilates, zumba, sağlıklı yaşam, yüzme, su topu, su altı ragbisi, masa tenisi, temel hareket eğitimi, optimist, futsal, yoga, karate, güreş, kano, bisiklet olmak üzere 24 farklı branşta toplamda 8 bin 300 öğrenciye ders veriliyor. Ayrıca özel gereksinimli bireylere yönelik basketbol eğitimleri de program kapsamında yer alıyor.

Celal Atik Yüzme Havuzu, İzmir Marina, Buca Sosyal Yaşam Kampüsü ve Bornova Havuz İzmir tesislerinde çocuklara ve yetişkinlere yönelik yüzme eğitimleri her yıl olduğu gibi yoğun bir katılımla gerçekleşiyor.

18 yaş üstü vatandaşlara yönelik 'Herkes İçin Spor ve Sağlıklı Yaşam' eğitimleri ise Bayraklı Ahmet Taner Kışlalı Parkı, Bornova Havuz İzmir ve Kültürpark Celal Atik Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Celal Atik Spor Salonu'ndaki kadınlara özel tekvando kursları da ücretsiz olarak devam ediyor.

ÜCRETSİZ SPOR EĞİTİMLERİYLE BİNLERCE ÇOCUĞA ULAŞILIYOR

İzmirli çocuklar ve gençler; Bayraklı Çiçek Halı Saha, Meriç Mahallesi Yaşayan Futbol Sahası, EVKA-4 Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi, Örnekköy Haydar İnanır Futbol Sahası ve Karabağlar Peker Mahallesi Futbol Sahası'nda düzenlenen ücretsiz futbol eğitimlerinden yararlanıyor. Pazaryeri Mahallesi Spor Sahası'nda ise sağlıklı yaşam, temel hareket eğitimi, tekvando ve judo branşlarında ücretsiz kurslar düzenleniyor. Konak Pazaryeri Mahallesi'nde kurulan portatif yüzme havuzunda çocuklar yaz boyunca hem yüzme öğreniyor hem de güvenli bir ortamda eğlenme fırsatı buluyor.