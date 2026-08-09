Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı'nın altyapı seçmeleri bugün gerçekleştirildi. Yüzlerce genç basketbolcu adayı, alt yaş gruplarına dahil olabilmek adına ter döktü.

KOCAELİ (İGFA) - Spor Kenti Çayırova'da geleceğin basketbolcuları seçme heyecanı yaşadı. Geçtiğimiz sezonu Türkiye Basketbol Ligi'nde şampiyon olarak tamamlayan ve bu yıl Basketbol Süper Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanan Çayırova Belediyesi, yeni basketbolcu adayları için seçmeler gerçekleştirdi. Basketbol Süper Ligi'ne yükselmesiyle birlikte bu yıl alt yaş gruplarında Basketbol Gelişim Ligi'nde (BGL) mücadele edecek Çayırova Belediyesi, hem BGL, hem U18, hem U16 ve hem de U14 yaş grupları için seçme gerçekleştirdi.

YAKLAŞIK 300 BASKETBOLCU ADAYI

Çayırova Belediyesi Spor Kompleksi'nde düzenlenen seçme etkinliklerine yaklaşık 300 sporcu adayı katılım gösterdi. Yoğun bir ilgi gösterilen seçmelerde, gelecekte basketbolcu olmak isteyen onlarca sporcu, büyük bir özveriyle birlikte ter döktü. Isınma antrenmanları ve maç yapan sporcular, yarım saatlik süre zarfında hünerlerini sergiledi. Sadece Çayırova ve yakın ilçelerden değil, yurdun dört bir yanından gelen basketbolcu adayları, Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı'nın altyapısına girebilmek adına büyük bir gayret sarf etti.

Konu hakkında Çayırova Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 'Spor Kenti Çayırova'da, geleceğin basketbolcuları boy gösterdi. Basketbol takımımızın altyapı grupları için yapılan seçmelerde, sahada ter döken tüm sporcuları gösterdikleri özveri için tebrik ediyoruz' dedi.