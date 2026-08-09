ABD'nin Oregon eyaletinde düzenlenen U20 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'yi ve Aydın'ı temsil eden milli atlet Koray Uygun, 110 metre engelde serisini birinci tamamlayarak yarı finale yükseldi.
AYDIN (İGFA) - Amerika Birleşik Devletleri'nin Oregon eyaletinde 5-9 Ağustos 2026 tarihleri arasında düzenlenen U20 Dünya Atletizm Şampiyonasında Aydınlı milli sporcu Koray Uygun, 110 metre engel branşındaki performansıyla dikkat çekti. Şampiyonaya seçme turuyla başlayan Uygun, 110 metre engel ilk turunda 13.38'lik derecesiyle serisini birinci tamamlayarak yarı finale yükseldi.
Yarış boyunca güçlü çıkışı ve istikrarlı temposuyla öne çıkan genç atlet, son engellere kadar mücadelesini sürdürerek dünya sahnesindeki iddiasını ortaya koydu.
Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, milli sporcunun elde ettiği başarıyla Türk atletizmine ve Aydın'a büyük gurur yaşattığını belirterek Koray Uygun'u tebrik etti.