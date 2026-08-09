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Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, milli sporcunun elde ettiği başarıyla Türk atletizmine ve Aydın'a büyük gurur yaşattığını belirterek Koray Uygun'u tebrik etti.

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Yarış boyunca güçlü çıkışı ve istikrarlı temposuyla öne çıkan genç atlet, son engellere kadar mücadelesini sürdürerek dünya sahnesindeki iddiasını ortaya koydu.

ABD'nin Oregon eyaletinde düzenlenen U20 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'yi ve Aydın'ı temsil eden milli atlet Koray Uygun, 110 metre engelde serisini birinci tamamlayarak yarı finale yükseldi.

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