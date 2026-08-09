Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin farklı bölgelerinden 135 sporcu ve rahvan atının katılımıyla gerçekleşen 'Rahvan At Yarışları' ile ata sporlarını yaşatmaya devam etti.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen yarışlar, Akçalar Rahvan Atlı Spor Tesisi'nde gerçekleştirildi. Akçalar 30'uncu Rahvan At Yarışları'nda bu yıl Türkiye'nin 9 şehrinden gelen 135 sporcu ve rahvan atı, şampiyonluk için mücadele etti.

Geleneksel atlı sporların yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla düzenlenen organizasyona Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba'yı temsilen Başkan Vekili İsmail Şenol katıldı. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın da takip ettiği yarışları, sivil toplum ve siyasi parti temsilcileriyle birlikte çok sayıda vatandaş izledi.

Nefes kesen anlara sahne olan yarışların 'Baş' kategorisinde Recep Şimşir, 'Başaltı' kategorisinde Metin Kavak, 'Büyük Orta' kategorisinde Mustafa Şenol, 'Küçük Orta' kategorisinde Muharrem Alan, 'Deste' kategorisinde Osman Sertaslan, 'Dörtlü Tay' kategorisinde Cengiz Irak, 'Üçlü Tay' kategorisinde Mükerrem Duransoy, 'Taze Beşli Tay' kategorisinde Ömer Atasoy ve 'İkili Tay' kategorisinde Süleyman Tezgel birincilik elde etti.

Yarışların ardından dereceye giren sporculara, Büyükşehir Belediyesi yetkilileri tarafından ödül ve hediyeleri takdim edildi.