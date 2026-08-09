14. TAYK-Eker Olympos Regatta'da J70 etabı tamamlandı. J70 Türkiye Turu 3. Ayak Yarışı'nın şampiyonu Onur Ererdağ yönetimindeki Team Nautique Yachting ekibi oldu.

İSTANBU (İGFA) - Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK), Türkiye Yelken Federasyonu ve Eker Süt Ürünleri iş birliğiyle düzenlenen 14. TAYK-Eker Olympos Regatta, 'Rüzgârı Yakala' mottosuyla İstanbul sularındaki yarış heyecanını sürdürüyor. Organizasyonun 7 Ağustos'ta başlayan J70 etabı, üç gün boyunca farklı hava koşullarının etkisi altında gerçekleşen yarışlarla tamamlandı.

Yaklaşık 7 metre uzunluğundaki hafif ve çevik yapılarıyla yüksek hızlara ulaşabilen J70 tekneleri, yalnızca süratleriyle değil, taktiksel mücadeleleriyle de dikkat çekiyor. Ekiplerin rüzgârı doğru okuyarak pozisyon alması, rakiplerinin hamlelerine anında karşılık vermesi ve saniyeler içinde karar değiştirmesi gereken yarışlarda, küçük farklar sıralamayı belirliyor.

DEĞİŞKEN RÜZGÂRDA STRATEJİ ÖNE ÇIKTI

J70 etabının son yarış gününde parkur, yelkenciler için zorlu koşullara sahne oldu. Yağmur ve rüzgâr sağanaklarının etkili olduğu yarışlarda ekipler, tekne açılarını ve hızlarını sürekli yeniden ayarlamak zorunda kaldı. Değişken rüzgâr, özellikle taktisyenlerin işini zorlaştırırken, parkurdaki yakın mücadele yarışların temposunu daha da yükseltti.

Günün ilk yarışında Erman Ayvaz'ın dümenciliğindeki Happyhour JR, starttan finişe kadar sergilediği istikrarlı performansla birinciliğe uzandı. Alp Doğuoğlu liderliğindeki Ada JR ikinci, Batu Özonur yönetimindeki Marmara Yelken Kulübü ise üçüncü sırada yer aldı. Günün son yarışına gelindiğinde yağmur hafif şekilde devam ederken rüzgârın da düşmesi, ekipleri en küçük rüzgâr sağanaklarını değerlendirmeye yöneltti. Parkurda hız kadar doğru zamanda doğru yerde olmak belirleyici hale gelirken, Alp Doğuoğlu yönetimindeki Ada JR bu kez yarışı ilk sırada tamamladı. Onur Ererdağ'ın Team Nautique Yachting takımı ikinci, Erman Ayvaz dümenciliğindeki Happyhour JR üçüncü oldu.

14. TAYK-Eker Olympos Regatta J70 etabı genel klasman sonuçlarına göre; Onur Ererdağ yönetimindeki Team Nautique Yachting ekibi J70 Türkiye Turu 3. Ayak Yarışı'nda birinci sıraya yerleşerek şampiyonluğu elde etti.

Team Nautique Yachting ekibi, organizasyonun ilk iki günündeki yarışları da lider bitirmişti.