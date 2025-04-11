Ticaret Bakanlığı, Pakistan menşeli ürünlerin ithalatında 2025 yılı tarife kontenjanı başvurularının 15 iş günü içinde yapılacağını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, Pakistan İslam Cumhuriyeti menşeli bazı ürünlerin ithalatında uygulanan tarife kontenjanına ilişkin yeni bir düzenleme yaptı.

Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ değişikliğine göre, 2025 yılı için “PK004” kod numaralı tarife kontenjanının dağıtımına yönelik başvurular, tebliğin yayımını takip eden 15 iş günü içinde alınacak.

1 Mayıs 2023 tarihli ve 32177 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Pakistan İslam Cumhuriyeti Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’e eklenen geçici madde ile başvuru süreci netleştirildi. Başvuruların, tebliğin 7’nci madde hükümleri çerçevesinde yapılması gerektiği belirtildi.

Yeni düzenleme, yayımı tarihi itibarıyla yürürlüğe girerken, tebliğ hükümlerinin Ticaret Bakanı tarafından yürütüleceği kaydedildi.