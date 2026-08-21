Türkiye, ENR'nin dünyanın en büyük 250 uluslararası müteahhitlik firması sıralamasında 48 şirketle ikinci sıraya yükseldi. Türk firmaları 2025'te yurt dışında 24,9 milyar dolarlık proje üstlenirken, Türkiye proje büyüklüğünde dünya yedincisi oldu.

ANKARA (İGFA) - Türk müteahhitlik sektörü, uluslararası alandaki yükselişini sürdürdü. Engineering News-Record (ENR) tarafından hazırlanan 'Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhitlik Firması' listesinin 2026 sonuçlarında Türkiye, 48 firmayla yeni bir rekora imza attı.

2024 yılında 43, 2025 yılında 45 Türk şirketinin yer aldığı listede bu yıl sayı 48'e yükseldi. Türkiye, 75 firmayla ilk sırada bulunan Çin'in ardından firma sayısı bakımından dünyada ikinci sırada yer aldı.

48 TÜRK FİRMASINDAN 24,9 MİLYAR DOLARLIK PROJE

ENR'nin 2025 yılı verilerini esas alan 2026 listesine göre, sıralamada yer alan 48 Türk müteahhitlik firması, 2025 yılında uluslararası pazarlarda toplam 24,9 milyar dolarlık proje üstlendi.

Türk firmalarının uluslararası proje büyüklüğü 2024 yılında 20,8 milyar dolar seviyesindeydi. Böylece bir yılda üstlenilen proje hacminde yaklaşık 4,1 milyar dolarlık artış gerçekleşti.

Türk müteahhitlerinin ENR 250'deki toplam proje büyüklüğü içindeki payı ise yüzde 4,5 oldu. Türkiye, uluslararası proje değerinde geçen yıla göre iki basamak yükselerek dünya yedinciliğine çıktı.

İLK 100'DE 7, İLK 50'DE 2 TÜRK ŞİRKETİ

2026 ENR listesinde 7 Türk firması ilk 100 içerisinde yer alırken, bunlardan 2'si dünyanın en büyük 50 uluslararası müteahhitlik firması arasına girdi.

ENR 250'de yer alan firmaların toplam gelirleri de 2025 yılında yüzde 9,7 artarak 550,6 milyar dolara ulaştı. Raporda jeopolitik belirsizlikler, tedarik zinciri sorunları, maliyet artışları, nitelikli iş gücü eksikliği ve iklim kaynaklı olumsuz hava koşulları sektörün başlıca sorunları arasında gösterildi.

TEKNİK MÜŞAVİRLİKTE DE TÜRK FİRMALARININ SAYISI ARTTI

ENR'nin 'En Büyük 225 Uluslararası Teknik Müşavirlik Firması' listesinde de Türkiye'nin temsil gücü arttı. Geçen yıl 8 olan Türk firma sayısı bu yıl 9'a yükseldi. Türkiye, firma sayısı bakımından ABD, Çin, İtalya, Güney Kore ve İspanya'nın ardından Japonya ile birlikte altıncı sıradaki konumunu korudu.

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Türk müteahhitlik sektörünün 1972'de başlayan yurt dışı faaliyetleri kapsamında bugüne kadar 138 ülkede 12 bin 952 proje üstlenildi. Bu projelerin toplam değeri 567,8 milyar doların üzerine çıktı.

Türk teknik müşavirlik firmaları da 138 ülkede yaklaşık 3,8 milyar dolar değerinde 3 bin 177 uluslararası proje gerçekleştirdi.

HEDEF YENİ PAZARLARDA BÜYÜMEK

Ticaret Bakanlığı, Türk müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektörlerinin uluslararası pazarlardaki gücünü artırmak amacıyla ticari diplomasi faaliyetlerinin sürdürüleceğini bildirdi. Başta Libya ve Irak olmak üzere sektörün güçlü olduğu pazarlara yönelik temasların devam edeceği belirtilirken, Avrupa'da Portekiz ve Romanya gibi yeni fırsatlar sunan pazarlara da odaklanılacağı kaydedildi.

Bakanlık ayrıca Ukrayna ve Suriye'nin yeniden imar süreçlerinde Türk firmalarının aktif rol üstlenmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceğini açıkladı.

İngiltere ve Japonya ile üçüncü ülkelerde yürütülen işbirliği programlarıyla da Türk şirketlerinin yeni pazarlara erişiminin ve proje finansmanına ulaşımının desteklenmesi hedefleniyor.