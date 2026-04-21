MHP'de feshedilen Ardahan İl Başkanlığı görevine Sevim Köseliören getirildi.
ANKARA (İGFA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı E. Semih Yalçın, MHP Ardahan İl Teşkilatı'na ilişkin yeni bir karar alındığını duyurdu.
Yapılan açıklamaya göre, parti tüzüğünün 52. ve 54. maddeleri kapsamında verilen yetki doğrultusunda Ardahan İl Teşkilatı feshedildi. Kararın, tüzüğün 34. maddesi uyarınca alındığı belirtildi.
MHP'li Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı aynı açıklamada, Ardahan İl Başkanlığı görevine Sevim Köseliören'in atandığını açıkladı.
Kaynak: RSS