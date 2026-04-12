Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, CHP Genel Başkanı ve heyetiyle gerçekleştirdiği görüşmenin ardından gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Özdağ, hem yargı süreçlerine, hem de olası ara seçim tartışmalarına ilişkin değerlendirmeler yaptı.

ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ'ı partisinin genel merkezinde ziyaret etti.

İkili görüşmede üç temel başlık üzerinde durduklarını belirten Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, CHP'nin 'baskı altında olduğunu' savundu.

Daha önce benzer süreçlerin Zafer Partisi ve kendisi için de yaşandığını ifade eden Özdağ, 'Bugün yapılan yargılamaların şekli ileride siyasi tarih kitaplarında üzüntü verici satırlar olarak yer alacaktır' dedi.

ARA SEÇİM ÇAĞRISI

Açıklamasında en önemli gündem maddelerinden birinin ara seçimler olduğunu vurgulayarak iktidara çağrıda bulunan Özdağ, 'Belirli illerde seçmenin yaklaşık yüzde 12-13'ünü kapsayan bir ara seçimin yapılmasını isteyen Özdağ, 'Anketler yerine seçmenin sandıktaki iradesi ortaya çıksın' ifadelerini kullandı. İktidarın geçmiş seçimlerde terörle mücadele üzerinden seçmen desteği istediğini hatırlatan Özdağ, bugün gelinen noktada çelişkili bir tablo oluştuğunu iddia ederek, bu konunun da seçmene sorulması gerektiğini söyledi. Özdağ, Abdullah Öcalan ile ilgili iddiaları da gündeme getirerek bu sürecin tartışılması gerektiğini dile getirdi.

İSRAİL'E SERT TEPKİ

Prof. Dr. Özdağ, İsrail Savunma Bakanı'nın Türkiye'ye yönelik açıklamalarına da sert tepki gösterdi. İsrail yönetimini eleştiren Özdağ, Türk siyasetinin bu tür açıklamalara karşı ortak tavır koyacağını ifade etti.

Olası bir ara seçimde CHP ile ittifak yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya da yanıt veren Özdağ, 'Önce kararın ortaya çıkmasını bekleyelim, siyaset kendi gerçekliği içinde şekillenir' diyerek kapıyı tamamen kapatmadı ancak erken olduğunu vurguladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de, bütün partileri gezdiklerini ve siyasi etik yasasından imtina eden Erdoğan hariç tek bir lider olmadığını ifade ederek, 'Ne kendisi ne sözcüleri, sanki bu kadar söz uzaya söyleniyormuş gibi, kendileri hiç yokmuş gibi ağızlarını açıp konu hakkında tek bir kelime etmiyorlar.' dedi.

