CHP Genel Başkanı Özgür Özel, cezaevinde ziyaret ettiği Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey üzerinden yaptığı açıklamada, yargı süreçleri, siyasi baskı iddiaları ve ara seçim tartışmalarına ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi.

BURSA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa'da tutuklu bulunan Mustafa Bozbey'i cezaevinde ziyaret etti.

Ziyaretin ardından partililerin de katılımıyla cezaevi önünde açıklama yapan Özgür Özel, Bozbey'in Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanmasının 'suç gibi gösterilmesini' eleştirdi. Bozbey'in 31 Mart yerel seçimlerinde Bursa'yı uzun yıllar sonra kazandığını hatırlatan Genel Başkan Özel, yaşanan sürecin siyasi bir baskı olduğunu öne sürdü.

Açıklamalarında, meydan okunan CHP olmadığını, Bursa'nın iradesi olduğunu ifade eden Özel, Bozbey'in belediye başkanlığı dönemine ilişkin herhangi bir somut delil bulunamadığını savunarak, yapılan soruşturmaları eleştirdi ve sürecin 'haksızlık' olduğunu dile getirdi.

'BOZBEY, İNFAZ KORUMA MEMURLARININ SIKINTISINI AKTARDI'

Cezaevi ziyaretine ilişkin değerlendirmesinde infaz koruma memurlarının çalışma koşullarına da değinen Özel, düşük maaş ve yüksek kira giderlerine dikkat çekerek yetkililere çağrıda bulundu.

Bozbey'i ziyaretinde kendisinin hatırlattı bir konuya dikkati çeken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Bu cezaevinde 228 kişi çalışıyor. Gece, gündüz çalışıyorlar. Hak ettiklerinin çok altında maaş alıyorlar. Ve müdür ve bir müdür yardımcısı dışında kimsenin lojmanı yok. Bursa da kiraların çok yüksek olduğu bir yer. 55, 60 bin lira maaş alıp 25, 30 bin lira kira ödeyen infaz koruma memurları var. Ben Bozbey'e, 'Benden bir şey istiyor musun' dediğimde, 'Aman her fırsatta bu infaz koruma memurlarının durumunu söyle, bir de Bursaspor'umuza selam söyle, hemşerilerimize selam söyle' dedi. Bunları iletmiş olayım.' dedi.

Konuşmasında ara seçim tartışmalarına da değinen Özel, Anayasa gereği boş milletvekilliği olan bölgelerde seçim yapılması gerektiğini savundu.

Türkiye genelinde farklı bölgelerde ara seçim yapılabileceğini ifade eden Özel, CHP'nin bu konuda hazır olduğunu söyledi.

Bursa'nın da ara seçim kapsamına alınabileceğini belirten Özel, 'Sandık her yere konabilir' diyerek erken seçim çağrısını yineledi.