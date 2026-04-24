BURSA (İGFA) - CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Bursa'nın farklı ilçelerindeki bazı parsellerin özelleştirme kapsamına alınmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Aynı zamanda CHP Genel Başkan Yardımcısı olan Milletvekili Kayışoğlu, Osmangazi'de 2, Yıldırım ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde ise birer parselin satışa çıkarıldığını belirterek, kamuya ait alanların 'parça parça elden çıkarıldığını' iddia etti.

Sağlık hizmetlerine ayrılmış bazı alanların da özelleştirme listesine dahil edilmesini eleştiren CHP'li Kayışoğlu, bu durumun kamu yararıyla bağdaşmadığını ifade etti.

Ekonomik koşullara da değinen Kayışoğlu, kamu varlıklarının satışa çıkarılmasını 'çözüm üretmek yerine varlık satışı' olarak nitelendirerek, bu yaklaşımın sürdürülebilir olmadığını dile getirdi. Kayışoğlu açıklamasında, kamusal değerlerin korunması gerektiğini vurgulayarak, Bursa'daki kamu arazilerinin özelleştirilmesine yönelik kararların yeniden değerlendirilmesi çağrısında bulundu.