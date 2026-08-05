Ünlü iletişim danışmanı Özgür Aras'ın okurların büyük ilgi gösterdiği, arka arkaya baskı yapan ve tüm gelirini Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV)'e bağışladığı 14'üncü kitabı 'Artık Üzülmeden Önce Düşüneceğim'in yeni baskısı, önceki gün Titanic Luxury Collection Bodrum'da düzenlenen özel davetle kutlandı.

MUĞLA (İGFA) - Kültür, sanat ve edebiyata verdiği destekle öne çıkan, yıl boyunca birçok sanat etkinliği, sergi ve kültürel buluşmaya ev sahipliği yapan Titanic Luxury Collection Bodrum, bu anlamlı organizasyona da ev sahipliği yaparak sanat ile sosyal sorumluluğu aynı çatı altında buluşturdu.

TOÇEV'in ev sahipliğinde gerçekleşen özel davete, sanat, iş ve cemiyet hayatının tanınmış isimleri katıldı. Davetliler, hem kitabın gördüğü yoğun ilgiyi kutladı hem de eğitime katkı sağlayan bu anlamlı sosyal sorumluluk projesine destek verdi.

Destek Yayınları etiketiyle okurlarla buluşan 'Artık Üzülmeden Önce Düşüneceğim', yalnızca ayrılık yaşayanlara değil; ayrılıktan sonra kendini yeniden bulmak ve hayata daha güçlü devam etmek isteyenlere de rehberlik ediyor. Yayımlandığı günden bu yana yoğun ilgi gören kitap, okurlardan gelen taleple arka arkaya baskı yaptı.

Tüm geliri TOÇEV'e bağışlanan kitap, okurlarla buluşurken aynı zamanda çocukların eğitimine katkı sunan örnek bir sosyal sorumluluk projesi olarak da dikkat çekiyor. Her yeni baskı, daha fazla çocuğun eğitimine destek olurken, Özgür Aras da kalemiyle toplumsal fayda yaratmayı sürdürüyor.