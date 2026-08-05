Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Altınordu Eskipazar Mahallesi'nde hayata geçirilen yarı olimpik yüzme havuzu ve çok amaçlı spor salonu projesinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

ORDU (İGFA) - Kaba inşaatı tamamlanan dev spor yatırımı, tamamlandığında sporculara modern tesisler sunarken, bölgenin sosyal yaşamına da yeni bir soluk getirecek.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in spora ve gençliğe yönelik yatırımları kapsamında Eskipazar Mahallesi önemli bir spor merkezine dönüşüyor.

Daha önce bölgede 22 dönümlük alanı Gençlik ve Spor Bakanlığı'na tahsis ederek atletizm pisti ve futbol sahalarının ilçeye kazandırılmasını sağlayan Başkan Güler, şimdi de yarı olimpik yüzme havuzu ve çok amaçlı spor salonu projesiyle Eskipazar'ın sportif altyapısını güçlendiriyor.

KABA İNŞAAT TAMAMLANDI

Kaba inşaatı tamamlanan projede ince imalat çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor.

Yarı olimpik yüzme havuzu binasında çelik çatı imalatı sürerken, havuz platformunun bulunduğu katta tuğla duvar örme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Çok amaçlı spor salonunda ise çelik çatı imalatının yanı sıra dış cephede kompozit kaplama, iç mekânlarda şap dökümü, sıva ve boya uygulamaları, alçıpan imalatları ile elektrik ve mekanik tesisat çalışmaları eş zamanlı olarak yürütülüyor.

MODERN TESİSLERİYLE SPORA GÜÇ KATACAK

Şehirde yüzme sporunun yaygınlaştırılması amacıyla inşa edilen yarı olimpik yüzme havuzu, 950 metrekare taban alanına sahip olacak. Tesiste 315 metrekarelik idari bölüm ile 635 metrekarelik havuz alanı yer alacak. 25 metre uzunluğunda ve 1,40 metre derinliğinde planlanan havuz, sporculara uluslararası standartlara yakın, modern ve güvenli bir antrenman ortamı sunacak.

Kompleks bünyesinde yer alacak çok amaçlı spor salonu ise yalnızca spor müsabakalarına değil, farklı organizasyonlara da ev sahipliği yapabilecek şekilde tasarlandı.

Tesiste çok amaçlı spor alanının yanı sıra giyinme odaları, revir, duş alanları, sauna, çamaşır odası, mutfak ve yemekhane bulunacak. Ayrıca sporcuların konaklayabilmesi amacıyla banyolu, toplam 10 kişilik kapasiteye sahip 5 oda da hizmet verecek.