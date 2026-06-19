Başrollerini Alperen Duymaz ve Özge Yağız'ın paylaştığı Doğanın Kanunu dizisinin son bölümünde ekrana gelen duygusal aşk sahnesi büyük ilgi gördü.
İSTANBUL (İGFA)- Murat Dalkılıç'ın 'Adı Fani' Şarkısı 'Doğanın Kanunu' adlı diziye damga vurdu.
Doğa ve Yaman karakterlerinin hikâyesine ithafen Murat Dalkılıç tarafından hazırlanan 'Adı Fani' şarkısı, izleyicilerden tam not aldı.
Dizide kullanılan şarkı sosyal medyada gündem olurken, Alperen Duymaz ve Özge Yağız hayranlarının 'Adı Fani' eşliğinde diziden görüntülerle hazırladığı videolar kısa sürede viral oldu.
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