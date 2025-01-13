CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın 'şafak operasyonu' ile gözaltına alındığı soruşturmayla ilgili Ankara’da açıklamalarda bulundu.ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın ‘şafak operasyonu’ ile hukuksuz bir biçimde gözaltına alındığı soruşturmayla ilgili Ankara’da açıklamalarda bulundu.

FETÖ yöntemleriyle siyasi bir operasyon yapıldığına dikkat çeken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Bin tane Rıza Akpolat itibarsızlaştırsan, sana kar etmez. Bu yapılanlar FETÖ yöntemleridir. Bu yöntemlere başvuranlar şimdi nerede? O kumpas davalarının anlı, şanlı yargıçları, savcıları nerede? O FETÖ talimatıyla sabahın köründe kapıları kırarcasına çalan, polislere emri veren FETÖ’cü amirler nerede?" diye sordu.

"Biri 19 yılla şurada yatıyor, biri 24 yılla burada yatıyor" diyen Özel, "Kimi de yurtdışına kaçtı Yunan sınırından sıçan gibi. O gün yapılan iş ne kadar hukukiyse, bugün yapılan işler de o kadar hukukidir. Bu işler, doğru işler değildir. Bugüne kadar bir sefer AK Parti’nin muhatap olmadığı şafak operasyonuyla, CHP’li belediyeler niye muhatap oluyorlar? Muhatap olma sebepleri bu, arkamda yazıyor, ‘CHP, Türkiye’nin birinci partisi.’ Hazmedemediği bu. Yenilmiyordu, sırtı yere gelmiyordu. Sayıyordu, ‘Şu kadar kez yendim, bu kadar kez yendim. Madem ki yendim, milletim nezdinde her şeyden affedildim. Her türlü yolsuzluğu, pisliği ben o hesabı sandıkta verdim.’ Bu sefer ne oldu? Sen yenildin, CHP kazandı. Yetki sana verilince baş tacı, verilmeyince alaşağı. Olacak şey mi” diye konuştu.

Soruşturmaya konu şirketin yalnızca CHP’li belediyelerden olmadığını belirterek, Yargıtay, TBMM, THY, kamu hastaneleri, Trabzon Büyükşehir Belediyesi gibi onlarca kamu kuruluşu ile AK Partili ilçe belediyelerinden de ihale aldığı bilgisini paylaşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da, “Buradan başsavcıya sesleniyorum: Yargının bu çok önemli makamına oturan şahıs, ne yazık ki bütün bu uygulamaları, talimat biçiminde ve organize bir şekilde yürütmektedir. Ve bunu şehvetle yapıyor. Tek gayesi var; İstanbul’da CHP’li belediye başkanlarına itibar suikastları düzenlemek. Bundan elbette ki İBB ayrı değildir. Şimdi savcı beylere sormak isterim: Esenyurt için yaptığınızı ya da kafanızda başka işler var ise, başka şafak operasyonları var ise, buradan söylüyorum. Cesaretinizi sınıyorum. TBMM için de aynı uygulamayı yapacak mısınız? Bu şirketlerin ihale dosyalarını İBB’den istediniz. Aynı şekilde Yargıtay’dan, TBMM’den, THY’den ya da Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nden de bu şirketin ihale dosyalarını istediniz ve inceleme başlattınız mı? Buradan Sayın Cumhurbaşkanı’na da sesleniyorum: Sayın Cumhurbaşkanı; gönderdiğiniz başsavcı beye bir sorun. Bu şirketin devlet kurumlarından aldığı ihaleleri de inceleyecekler mi? Öyle olmalı” diye konuştu.