Darıca'da taşları yerinden oynatacak bir atama gerçekleşti. Genç yaşına rağmen iş dünyasında elde ettiği başarılarla dikkat çeken Adem Akkaş, Darıca Alperen Ocakları İlçe Başkanlığı görevine getirildi. Bu kritik hamle, ilçede adeta yeni bir dönemin fitilini ateşledi.

Mesut IŞIK / KOCAELİ (İGFA) - Alperen Ocakları İl Başkanı Adem Çeremen'in kararıyla göreve getirilen Akkaş, sadece bir isim değişikliği değil, aynı zamanda vizyon değişikliği olarak yorumlandı. Teşkilat kulislerinde 'gençlik hamlesi' olarak değerlendirilen bu atama, özellikle genç kesimde büyük yankı uyandırdı.

Göreve hızlı başlayan Akkaş, ilk açıklamasında net ve iddialı konuşarak, 'Bu görev bizim için bir makam değil, bir dava sorumluluğudur. Darıca'da daha güçlü, daha diri ve daha etkili bir teşkilat için gece gündüz çalışacağız.' dedi.

Henüz genç yaşta olmasına rağmen kurduğu şirketlerle dikkat çeken Akkaş, şimdi de teşkilatçılıkta sahneye çıkıyor. Özellikle gençler üzerindeki etkisi ve girişimci kimliğiyle bilinen Akkaş'ın, Alperen Ocakları'nı sahada daha görünür hale getirmesi bekleniyor.

2000 doğumlu olan Akkaş, 20 yaşında başladığı ticaret hayatında kısa sürede önemli bir ivme yakaladı. Kurduğu şirketler grubuyla birçok sektörde faaliyet gösteren genç başkan, yurt dışı bağlantılarıyla da dikkat çekti. Türkiye genelinde iki kez Genç Girişimci Ödülü kazanması ve Darıca'da vergi rekortmenleri arasına girmesi, başarısının somut göstergeleri arasında yer aldı.

DARICA'DA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Bu atamayla birlikte Darıca'da sadece bir görev değişimi değil, aynı zamanda yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor. Siyasi ve sosyal çevrelerde 'oyunun kuralları değişiyor' yorumları yapılırken, Adem Akkaş'ın atacağı adımlar şimdiden merak konusu oldu