Konya Karaman’da düzenlenen Okul Sporları Özel Sporcular Yıldızlar ve Gençler Atletizm Türkiye Şampiyonası, renkli görüntüler ve büyük bir mücadeleye sahne oldu. 40 ilden 350 özel sporcunun katıldığı şampiyonada, DOSD Meram Spor Kulübü’nün özel sporcusu Muhammed Eren Uysal, 200 metrede 34.56 saniyelik derecesi ile Türkiye Şampiyonu oldu.

KONYA (İGFA) - Konya Karaman’da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenen Okul Sporları Özel Sporcular Yıldızlar ve Gençler Atletizm Türkiye Finalleri, renkli görüntüler ve büyük bir mücadeleye sahne oldu. Kemal Kaynaş Stadyumu’nda gerçekleştirilen şampiyonaya 40 ilden 350 özel sporcu katıldı.

MUHAMMED EREN UYSAL, HEM KULÜBÜNÜN HEM DE MERAM’IN GURURU OLDU

İki gün süren organizasyonda sporcular, 100 metre, 200 metre, 400 metre, 800 metre, 1500 metre, gülle atma ve uzun atlama branşlarında kıyasıya yarıştı. Final karşılaşmaları ve ödül töreniyle sona eren şampiyonada DOSD Meram Spor Kulübü’nden Muhammed Eren Uysal, 200 metre branşında sergilediği etkileyici performansla 34.56 saniyelik derecesiyle Türkiye Şampiyonu oldu. Downsendromlu özel sporcu Uysal, hem kulübü hem de Meram için büyük bir gurur kaynağı oldu.

BAŞKAN KAVUŞ; “BAŞARIYA GİDEN YOLDA, ÖZEL BİREYLERİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Başarı sonrası bir açıklama yapan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, özel sporcuların azmi ve başarısının herkese örnek olduğunu ifade ederek Muhammed Eren Uysal’ı ve DOSD Meram Spor Kulübü’nü tebrik etti. Kazanılan madalyanın DOSD Meram’ın özel bireylerin sosyal hayata entegrasyonu konusunda yaptığı çalışmaların başarısına güzel bir örnek olduğunu belirten Başkan Kavuş, “Muhammed Eren Uysal kardeşimi yürekten kutluyorum. O sadece 200 metrelik bir parkuru değil, hepimizin gönlünü kazandı. Bu başarı, özel bireylerimizin neler başarabileceğinin açık bir göstergesidir. DOSD Meram çatısı altında yürütülen çalışmalarla hem spor hem eğitim alanında çok değerli işlere imza atılıyor. Biz de Meram Belediyesi olarak her zaman yanlarında olmaya, gençlerimizin ve özel bireylerimizin hayallerine giden yolda destekçileri olmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.