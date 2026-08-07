Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Genç KOMEK Yaz Okulu ve Bilgehane Yaz Etkinliklerine katılan öğrencilerle bir araya geldi.

KONYA (İGFA) - KOMEK Bosna Hersek Sadrettin Kütükcü ve Akabe Kurs Merkezleri ile Cemil Meriç Bilgehane ve Karatay Belediyesi Akabe Bilgi Merkezi'nde öğrencileri ziyaret eden Başkan Altay, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Konya'da çocukların yaz aylarını verimli bir şekilde geçirmesi için Bilgehaneler ve Genç KOMEK'lerde yoğun bir eğitim programı uyguladıklarını belirten Başkan Altay, 'Genç KOMEK'te 20 bin öğrencimiz, Bilgehanelerde 10 bin öğrencimiz, toplam 30 bin öğrencimiz merkezde ve ilçelerimizin tamamında yaz aylarını bizimle birlikte geçiriyor' dedi.

Öğrenciler için birçok başlıkta etkinlik hazırladıklarını aktaran Başkan Altay, 'Özellikle Kur'an eğitimi, siyer eğitimi ve genel ahlak bilgileri öğretiyoruz ama bir taraftan da el becerilerini geliştirmeleriyle ilgili etkinlikler düzenliyoruz. Bunlarla birlikte piknikler ve çeşitli etkinliklerle çocukların hem kendi aralarında kaynaşmalarını hem de yaz aylarını güzel geçirmelerini ve dini bilgilerini edinmelerini sağlamış oluyoruz. Çocuklarını bizlere emanet eden tüm Konyalılara teşekkür ediyorum. Emanete sahip çıkmak için yoğun bir gayret içerisindeyiz. Genç KOMEK'lerimiz ve Bilgehanelerimiz yaz boyunca çocuklarımızla birlikte önemli faaliyetler yürütecek' ifadelerini kullandı.

'KONYA MODELİ BELEDİYECİLİĞİMİZİN EN ÖNEMLİ ADIMLARINDAN BİRİSİ ÇOCUKLAR'

Başkan Altay, çocukların eğitim yolculuklarında her zaman yanlarında olmaya ve onları her alanda desteklemeye devam edeceklerini vurgulayarak, 'Konya Modeli Belediyeciliğimizin en önemli adımlarından birisi çocuklar. Çocuklarımızın her yaşta eğitimlerine destek oluyoruz. Bir taraftan din eğitimleri, ahlak eğitimleri ve iyi insan olmaları için bir gayret içerisindeyiz. İnşallah Konya'nın çocukları şehrimize ve ülkemize çok önemli katkılar sunacaklar' diye konuştu.

Genç KOMEK ve Bilgehane yaz etkinliklerinde eğitim almaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten öğrenciler de düzenlenen dersler, etkinlikler ve sosyal faaliyetlerle dolu dolu bir yaz geçirdiklerini söyledi.

Yaz tatilini hem eğlenerek hem de öğrenerek verimli bir şekilde değerlendirme fırsatı bulduklarını belirten öğrenciler, kendilerine bu imkânı sunan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a ve emeği geçen tüm eğitmenlere teşekkür etti. Başkan Altay, Karatay Müftülüğü Fatih Kur'an Kursu'nu da ziyaret ederek, öğrencilerle sohbet etti.