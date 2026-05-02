İSTANBUL (İGFA) - 'Kurumsal güvenlikte öncelikler ve yeni riskler' ile 'Güvenlik operasyonlarında etkinlik ve iyi uygulamalar' konulu panellerin düzenlendiği etkinlikte, başta yapay zekâ teknolojileri olmak üzere sektörü ilgilendiren birçok konu başlığı hakkındaki son gelişmeler katılımcılarla paylaşıldı.

Forumun açılış konuşmasını yapan GÜSOD Başkanı Turgay Şahan, 'Güvenlik uygulamalarının en önemli parametrelerinden olan kriz yönetimi, iletişim ve risk uygulamaları dernek olarak yakından takip ettiğimiz konu başlıkları arasında yer alıyor. Gerçekleştirdiğimiz forumla bu konularda sektör profesyonellerine ulaşmak ve güvenlik sektörüne katkı sağlayacak organizasyonlar düzenleyerek bu alanda bir dinamizm yaratmak bizim için çok değerli.' dedi.

ASIS Türkiye Başkan Yardımcısı Aykut Baran ise, 'Bizler için hizmet alan ve hizmet veren grupları bir araya getirmek oldukça önemli. Güvenlik sektörünün ortak kazanımı için gerçekleştirdiğimiz bu forumun kritik bir önemde olduğunu düşünüyoruz.' açıklamasını yaptı.