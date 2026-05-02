27 Nisan'da kapılarını ziyaretçilerine açan Kayseri'nin yeni sembol değeri Çarşı Melikgazi, konuklarını ağırlamaya devam ediyor.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Çarşı Melikgazi'ye bir ziyaret gerçekleştirdi. Şehrin marka değerlerinin bir araya geldiği Çarşı Melikgazi'ye gösterilen yoğun ilgiyi dile getiren Başkan Memduh Büyükkılıç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 'Melikgazi Çarşı'mızdayız. Çok değerli başkanımıza ve kıymetli ekibine teşekkür ediyorum.

Nezih bir ortam; şehrimizin markaları, değerleri burada buluşmuş. Kayseri'mizin güzel insanları da şu anda burada cıvıl cıvıl, pırıl pırıl alışverişlerini yapıyorlar; çarşımız dolup taşıyor. Cumanız mübarek olsun. Cenab-ı Allah esnaflarımıza helalinden bol rızık versin, alışveriş yapan dostlarımıza da hayırlı alışverişler diliyorum. Başkanımıza da ayrıca teşekkür ediyorum.'

Çarşı Melikgazi'nin resmi açılışına Ankara ve Kayseri protokolünün katılım sağlayacağını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Başkan Memduh Büyükkılıç'a ziyareti için teşekkür ederek şunları söyledi: 'Sayın Başkanım, ayağınıza sağlık. İnşallah yakın zamanda ufak tefek ilavelerimiz olacak, ardından resmi açılışımızı da bakanlarımız, milletvekillerimiz, Ankara ve Kayseri protokolünün katılımıyla hep birlikte gerçekleştirmiş olacağız.'