Yeşil Üretim & Ürün Çevresel Ayak İzi Komitesi faaliyetleri kapsamında; Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) ve Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) tarafından, iklim değişikliği, sürdürülebilirlik ve Avrupa Yeşil Mutabakatı hedeflerine uyum politikaları doğrultusunda bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları sürdürülüyor.

BURSA (İGFA) - Çevrim içi olarak düzenlenen 'Eko Tasarım Projeleri ve AR-GE Semineri'nde; tekstil ve hazır giyim sektörünün sürdürülebilir üretim süreçlerine uyumu, Avrupa Birliği mevzuatları çerçevesinde gelişen yeni yükümlülükler ve firmaların Ar-Ge temelli dönüşüm çalışmaları ele alındı.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tekstil Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Dilek Kut'un moderatörlüğünde gerçekleştirilen seminerde; Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve AB Genel Müdürlüğü AB Tek Pazar ve Yeşil Mutabakat Daire Başkanı Elif Berrak Taşyürek ile sektör firmalarının Ar-Ge temsilcileri değerlendirmelerde bulundu.

Seminerde değerlendirmelerde bulunan Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve AB Genel Müdürlüğü AB Tek Pazar ve Yeşil Mutabakat Daire Başkanı Elif Berrak Taşyürek, Avrupa Birliği'nin sürdürülebilirlik odaklı düzenlemelerinin tekstil ve hazır giyim sektörü açısından önemli bir dönüşüm süreci başlattığını belirtti.

Taşyürek, 'Sürdürülebilir Ürünler İçin Ekotasarım Tüzüğü kapsamında ürünlerin daha dayanıklı, yeniden kullanılabilir, tamir edilebilir ve geri dönüştürülebilir şekilde tasarlanması bekleniyor. Enerji ve su kaynak verimliliği, geri dönüştürülmüş içerik kullanımı, karbon ve çevre ayak izi ile dijital ürün pasaportu gibi başlıklar önümüzdeki dönemde sektörümüz için daha belirleyici hale gelecek. Bu süreç yalnızca AB pazarına ihracat yapan firmalarımız için değil, sektörün genel rekabet gücü açısından da yakından takip edilmesi gereken bir alan.' dedi.

'İHRACATTA YENİ BİR EŞİK OLUŞTURUYOR'

Hazır giyim ürünlerinde dayanıklılık ve geri dönüştürülebilirlik kriterlerinin giderek daha fazla önem kazanacağına dikkat çeken Taşyürek, 'Firmalarımızın üretim süreçlerinden hammadde tercihine, ürün tasarımından belgelendirme ve izlenebilirlik süreçlerine kadar bütüncül bir yaklaşım geliştirmesi büyük önem taşıyor.' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin AB mevzuatına uyum sürecini yakından takip ettiğini belirten Taşyürek, 'Gümrük Birliği'nin işleyişinin aksamaması ve ihracatımızın sürdürülebilir şekilde devam etmesi açısından bu düzenlemelere uyum sürecini önemsiyoruz. Ticaret Bakanlığı olarak firmalarımızın yeşil dönüşüm sürecine hazırlanmasını destekleyen çalışmalar yürütüyoruz. Bu dönüşüm doğru yönetildiğinde, Türkiye tekstil sektörü için önemli bir rekabet avantajına dönüşecektir' diye konuştu.

FİRMALAR AR-GE VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM DENEYİMLERİNİ PAYLAŞTI

Seminerin devamında sektörün önde gelen temsilcileri, firmalarında yürütülen Ar-Ge süreçleri ile sürdürülebilir üretim odaklı projelere ilişkin deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. KİPAŞ Ar-Ge Merkezi Müdürü Kıymet Kübra Kaya Denge, Kordsa Proje Yönetimi ve Fikri Haklar Müdürü Dr. Giray Ersözoğlu, SASA Ar-Ge Müdürü Nurcan Çetin ve Sun Tekstil Ar-Ge Merkezi Müdür Yardımcısı Sinem Öztürk, sektörün sürdürülebilir üretim süreçlerine yönelik güncel uygulamaları ve stratejik yaklaşımları hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Bu kapsamda; geri dönüştürülmüş içerik kullanımı, biyobazlı malzeme geliştirme, enerji, su ve atık verimliliği, karbon ayak izinin azaltılması ile ürün geliştirme süreçlerinde ekotasarım yaklaşımının yaygınlaştırılması gibi kritik başlıklarda hayata geçirilen projeler ve iyi uygulama örnekleri detaylı şekilde ele alındı. Paylaşılan örnekler, sektörün yeşil dönüşüm sürecinde izlediği yol haritasına ışık tutarken, firmalar arası bilgi paylaşımının ve iş birliğinin önemini bir kez daha ortaya koydu.

'EKOTASARIM TEORİDE KALMADI, SOMUT ÇIKTILARA DÖNÜŞTÜ'

Program hakkında değerlendirmelerde bulunan BUÜ Tekstil Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Dilek Kut, seminerin tekstil sektörünün yeşil dönüşüm kapasitesini ortaya koyması açısından verimli olduğunu belirtti. Prof. Dr. Kut, 'Değer zincirinin her aşamasında ekotasarım kavramının ülkemizdeki üreticiler açısından teoride kalmadığını, somut çıktılarla desteklendiğini gördük. Bu çok kıymetli. Hem ulusal hem de uluslararası platformlarda iş birliklerine açık bir sektör yapısına sahibiz. Umuyoruz ki tekstil sektörü, bu dönüşüm sürecini doğru yöneterek hak ettiği yere çok daha kısa sürede ulaşacaktır.' dedi.