Emekliler, temmuz ayında yapılacağı konuşulan seyyanen zamma çevrilmişken, Ankara kulislerine göre, temmuz ayında emeklilere seyyanen zam yapılmayacak. Seyyanen zammın Ocak 2027'de yapılacağı belirtiliyor.

Ekonomi kulislerine göre, nisan, mayıs ve haziran ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte temmuz ayında emeklilere yapılacak enflasyon farkı oranının yüzde 20'nin üzerine çıkacağı bekleniyor.

Ocak, şubat ve mart aylarındaki enflasyona göre yüzde 10,04 oranında enflasyon farkı kesinleşen emekli maaşlarına yapılacak zam, nisan, mayıs ve haziran ayı enflasyon rakamlarıyla netlik kazanacak.

ANKARA (İGFA) - Emeklilerin gözü bir yandan pazartesi günü açıklanacak nisan enflasyonuna çevrilirken, diğer yandan temmuz ayında beklenen seyyanen zamma çevrildi.

