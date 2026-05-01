ASKON Bursa'nın düzenlediği toplantıda konuşan BTSO Başkanı İbrahim Burkay, küresel rekabette ayakta kalmanın yolunun değişimi doğru okumaktan geçtiğini söyledi.

BURSA (İGFA) - Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Bursa Şubesi tarafından düzenlenen 'Milli Kalkınmanın Güçlü Buluşmaları' programı, iş dünyasının yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Programa, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay başta olmak üzere çok sayıda iş insanı katıldı.

Toplantıda konuşan Burkay, Bursa'nın güçlü sanayi altyapısı ve girişimci yapısıyla Türkiye ekonomisinde kritik bir rol üstlendiğini belirterek, 2030 vizyonuna ilişkin önemli mesajlar verdi. Küresel rekabetin her geçen gün arttığını ifade eden Burkay, 'Dünyayı doğru okuyamayanlar geride kalıyor. Değişime uyum sağlayanlar yoluna devam ediyor' dedi.

BTSO'nun son yıllarda hayata geçirdiği projelere de değinen Burkay, 60'tan fazla büyük ölçekli çalışmanın Bursa'nın üretim ve ihracat kapasitesine önemli katkı sağladığını söyledi. Bu projelerin sadece Türkiye'de değil, bölgesel ölçekte de örnek gösterildiğini belirtti.

Ekonomideki dalgalanmalara da değinen Burkay, kriz dönemlerinin aynı zamanda fırsatlar barındırdığını vurgulayarak, hazırlıklı olan kurumların bu süreçleri avantaja çevirebileceğini dile getirdi. Sivil toplum kuruluşlarının bu noktada iş dünyasına yön veren önemli aktörler olduğunu ifade etti. Bursa'nın ihracat performansına dikkat çeken Burkay, kentin 200'e yakın ülke ve bölgeye ulaşan ticaret ağıyla 36 milyar dolarlık dış ticaret hacmine sahip olduğunu belirterek, 'Bursa küresel ölçekte güçlü bir oyuncu' dedi.

Sanayi ve şehirleşmenin birlikte planlanması gerektiğini de vurgulayan Burkay, üretim alanları ile yaşam alanlarının entegre edilmesinin sürdürülebilir kalkınma açısından kritik olduğunu söyledi. Projelerde zamanlamanın önemine de değinen Burkay, doğru zamanda hayata geçirilmeyen yatırımların etkisini kaybedebileceğini ifade etti.

İş gücü piyasasına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Burkay, genç nüfusun üretime yönlendirilmesinin önemine dikkat çekerek, nitelikli insan kaynağının doğru alanlarda değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Programın ev sahibi olan ASKON Bursa Şubesi Başkanı Emre Yıldız ise konuşmasında, bu tür buluşmaların iş dünyasında ortak aklı güçlendirdiğini söyledi. Yıldız, BTSO'nun ortaya koyduğu vizyonun Bursa ekonomisine önemli katkılar sunduğunu belirterek, üretim ve ihracat odaklı çalışmaları desteklemeye devam edeceklerini ifade etti. Toplantı, iş dünyası temsilcilerinin karşılıklı görüş alışverişiyle sona erdi.